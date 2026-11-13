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Хегсет наградил солдата, который сделал ему замечание у могилы Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище. Видео

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
186
Хегсет наградил солдата, который сделал ему замечание у могилы Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище. Видео
Гегсет наградил солдата, который сделал ему замечание. Источник: Хегсет/Х

В США министр обороны Пит Хегсет наградил военнослужащего, который сделал замечание ему и членам его аппарата у Могилы Неизвестного солдата. Военнослужащий получил от министра медаль за заслуги перед вооруженными силами.

Об этом без каких-либо подробностей сообщил сам министр – он просто опубликовал в сети фото с церемонии награждения. В свою очередь американский вещатель выяснил, что речь идет о рядовом 3-го пехотного полка The Old Guard ("Старая гвардия", – OBOZ.UA) Томасе Иглесиасе.

Что сказал министр

Сам Хегсет показал в соцсети фотографии с церемонии награждения, однако не указал, кого и за что наградил.

Хегсет наградил солдата, который сделал ему замечание у могилы Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище. Видео

Пост Хегсета в сети. Источник: скриншот

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"Мы любим солдат. Мы любим стандарты. Молодец, специалист. Продолжайте в том же духе, патриоты", – такими словами министр прокомментировал награду.

Хегсета спросили в сети, признает ли он свое неуместное поведение, и вообще "извинился ли он или это просто очередная фотосессия для показухи". Министр на такие вопросы не ответил.

"Теперь когда-нибудь в будущем этот солдат будет рассказывать своим детям, что он получил медаль за то, что сказал главе оборонного ведомства заткнуть свою долбаную пасть", – предполагают американцы.

Что предшествовало

Ранее на Национальном кладбище в Арлингтоне произошел скандал.

В среду, 11 ноября, в США отмечали День ветеранов. Ряд торжественных мероприятий проводился и на кладбище в Арлингтоне. Во время одной из церемоний часовой армии США, охранявший Могилу Неизвестного солдата, громко сделал замечание министру обороны Питу Хегсету и группе его старших советников.

Хегсет наградил солдата, который сделал ему замечание у могилы Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище. Видео

Хегсет наградил солдата, сделавшего ему замечание. Источник: Хегсет/Х

"Все посетители должны постоянно соблюдать атмосферу тишины и уважения", – выкрикнул часовой, остановив обход и повернувшись лицом к группе, когда она уже отходила от мемориала.

Награда нашла смельчака

Хегсет наградил солдата, который сделал ему замечание у могилы Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище. Видео

Хегсет наградил солдата, сделавшего ему замечание. Источник: Хегсет/Х

Замечание министру сделал рядовой 3-го пехотного полка The Old Guard Томас Иглесиас. За это Хегсет и наградил его медалью.

Могила Неизвестного солдата – один из самых священных военных мемориалов США, и политики, иностранные высокопоставленные чиновники и другие выдающиеся лица часто посещают ее, чтобы почтить память американских военнослужащих.

Хегсет наградил солдата, который сделал ему замечание у могилы Неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище. Видео

Хегсет наградил солдата, сделавшего ему замечание. Источник: Хегсет/Х

В Пентагоне утверждают, что от часового, который охраняет могилу Неизвестного солдата (а это круглосуточная работа, которую с 1948 года выполняют исключительно солдаты "Старой гвардии"), ожидается, что он "будет поддерживать атмосферу уважения" вокруг мемориала, в том числе "указывая на нарушения тем посетителям, которые ведут себя слишком шумно".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне скандала в Палате представителей США сорвали попытку конгрессмена Томаса Масси инициировать процедуру импичмента Питу Хегсету.

Возможно, именно поэтому министр и был таким веселым возле мемориала.

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