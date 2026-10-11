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"Позор для всей страны": соратники по партии открестились от Шредера после его вечеринки с Путиным

Иван ЧерленскийИван Черленский
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icon 1,0 т.
"Позор для всей страны": соратники по партии открестились от Шредера после его вечеринки с Путиным
Герхард Шредер и Владимир Путин. Источник: REUTERS

В Германии призвали исключить бывшего канцлера Герхарда Шредера из Социал-демократической партии (СДПГ) после его визита в Москву на празднование дня рождения российского диктатора Владимира Путина. На партийной конференции в Верхнем Пфальце, что в Баварии, единогласно приняли резолюцию с соответствующим требованием.

Об этом сообщило немецкое агентство dpa. Сопредседатель СДПГ в Баден-Вюртемберге Робин Месарош осудил поездку экс-канцлера в Москву.

"Бывший канцлер, посещающий дни рождения военных преступников, делает себя неприемлемым не только для СДПГ. Шредер — позор для всей страны", — заявил он.

В то же время сопредседатель баварского отделения СДПГ Себастьян Ролофф сомневается, что новая попытка исключить Шредера увенчается успехом. Однако, по его словам, если такая возможность есть, ею стоит воспользоваться.

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В резолюции федеральное руководство СДПГ призывают немедленно начать новое дисциплинарное разбирательство против Шредера, чтобы добиться его исключения из партии. Среди оснований названы его членство в наблюдательном совете российской торговой сети "Гиперглобус" и визит к Путину в день рождения.

Авторы документа подчеркивают, что публичная близость бывшего канцлера к российскому диктатору противоречит фундаментальным ценностям социал-демократии и подрывает авторитет партии.

82-летний Шредер дружит с Путиным еще со времен своего пребывания на посту канцлера Германии в 1998–2005 годах. На протяжении многих лет он подвергался критике из-за близости к российскому диктатору и работы в российских энергетических компаниях.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину бывший канцлер неоднократно встречался с Путиным. Предыдущая попытка исключить Шредера из СДПГ, предпринятая в 2023 году, не увенчалась успехом.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц назвал "откровенно аморальным" визит Герхарда Шредера в Москву на празднование дня рождения Путина. Пресс-секретарь немецкого правительства подчеркнул, что ответственность за войну против Украины лежит на российском диктаторе. По его словам, действия Путина приводят к огромным страданиям, гибели и ранениям мирных жителей, а также разлучают семьи.

Поездку раскритиковал и сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль, занимающий пост министра финансов Германии. Он назвал ее "абсолютно неприемлемой" с учетом страданий украинского народа.

Как писал OBOZ.UA, Кремль обнародовал фотографии празднования 74-летия Путина, на которых тот позирует вместе со Шредером. По официальной версии, российский диктатор пригласил бывшего канцлера к себе домой, узнав из сообщений СМИ, что тот находится в Москве по делам компании "Глобус".

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