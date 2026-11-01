Францией прокатилась третья волна протестов: полиция применила слезоточивый газ, возникли стычки

Францию и ряд других европейских стран накрыла очередная волна протестов. Участники массовых беспорядков выходят на улицы городов якобы из-за роста стоимости жизни, падения уровня государственных услуг и социальной неровности.

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По всей территории Франции 31 октября около 320 тыс. человек приняли участие в 150 акциях. Несмотря на то, что большинство митингов начинались мирно, к вечеру они переросли в жесткие столкновения с правоохранительными органами. Об этом сообщает The Guardian.

Беспорядки в Париже и реакция властей

На завершающих этапах маршей к мирным демонстрантам, многие из которых пришли в костюмах на Хэллоуин, присоединились группы радикалов в черных масках. В Париже у ворот Шарантон агрессивно настроенные участники беспорядков разбивали брусчатку молотками, закидывали полицию камнями и зажигательными смесями. В ответ силовики применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В результате столкновений в столице пострадали четверо полицейских и один жандарм, один из сотрудников получил ранения от коктейля Молотова. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес охарактеризовал этот эпизод как попытку убийства и заявил о готовности жестко пресекать провокации. В целом по стране за вечер задержано 565 человек. Для обеспечения безопасности по всей Франции было задействовано 70 тыс. сотрудников полиции и жандармерии.

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География протестов во Франции

Столкновения и применения спецсредств зафиксированы и в других крупных городах страны. В Лионе протестующие забрасывали правоохранителей посторонними предметами, что вынудило полицию распылить слезоточивый газ.

В Тулузе для разгона несанкционированного марша с участием нескольких тысяч молодых людей полиция использовала водометы. В Нанте активисты вышли с требованиями "остановить рост цен и учесть голоса студентов".

Главные истории дня

Среди участников акций были члены профсоюзов, представители движения "желтых жилетов", а также школьники и студенты. Они уже анонсировали новые блокады учебных заведений на ближайшие дни с последующим участием в масштабной демонстрации 5 ноября.

Эскалация в Германии и других странах Европы

Социальное напряжение охватило не только Францию. В Германии молодежное движение Gen Z regelt организовало акции за доступное образование, здравоохранение и против роста цен. Вечером они также вылились в беспорядки.

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Во Франкфурте зафиксированы случаи разграбления и повреждения магазинов, а также запуск фейерверков в толпе, в Кельне полиция задействовала водометы из-за фейерверков, летящих в сторону силовиков.

В Берлине и Гамбурге протестующие поджигали баррикады и бросали бутылки, полиция ответила перцовым спреем.

Кроме того, антиправительственные столкновения с поджогами и метанием коктейлей Молотова прошли в столице Албании. В состояние повышенной готовности также приведены органы правопорядка в Испании и Италии.

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Напомним, в Германии 31 октября на демонстрации с требованиями улучшить образование, отменить обязательную военную службу и снизить стоимость жизни собрались десятки тысяч человек. Протесты "зумеров" прошли относительно спокойно, хотя в Гамбурге и Кельне полиции пришлось принимать меры против митингующих, в частности из-за использования пиротехники.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что после массовых протестов во Франции 17 октября улицы нескольких крупных городов охватили погромы, поджоги и столкновения с полицией.