Воздушно-космические силы Франции провели учения "Poker", в ходе которых отработали сценарий авиаудара с применением ядерного оружия. В маневрах принимали участие истребители Rafale, которые должны были преодолеть оборону условного противника и доставить ракеты к обозначенным целям в заданное время.

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Об этом пишет Le Parisien. Учения прошли при участии авиабаз Сен-Дизье и Таверни, которые играют важную роль в французских ядерных силах: первая обеспечивает их авиационную составляющую, а вторая является частью командно-оперативной инфраструктуры стратегических сил.

"Рафале" отработали нанесение ядерного удара без боевых боеголовок

Во время учений французские военные использовали реальную технику и отрабатывали настоящие процедуры в условиях, максимально приближенных к боевым. Всего в воздухе одновременно находилось около 50 самолетов.

При этом на истребителях не было настоящих ядерных боеголовок. Также не использовались боевые ракеты ASMP-A – вместо них Rafale оснащали массивными макетами, которые при необходимости можно было безопасно сбросить.

ASMP-A имеет максимальную дальность полета около 500 км и предназначена для несения ядерной боеголовки TNA мощностью 300 килотонн.

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Учения проводились двумя условными сторонами: "красные" играли роль противника, а "синие" – французских сил, которым предстояло преодолеть его оборону.

"Речь идет о том, чтобы гарантировать: завтра и послезавтра у нас будет возможность осуществить такой рейд, хотя технологии развиваются все быстрее", – пояснили французские военные.

Перед экипажами Rafale стояла задача прорвать оборонительные рубежи условного противника и доставить ракеты в указанное место в конкретное время.

Многочасовой полет и дозаправка в воздухе

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Ночной вылет в ходе учений "Poker" длится от шести до восьми часов. За это время экипажи Rafale несколько раз дозаправляются в воздухе от одного из 15 самолетов-заправщиков, задействованных в учениях.

Пилоты истребителей должны выполнять задачи на высокой скорости и на малой высоте, преодолевая смоделированную систему противовоздушной обороны противника.

Командир Жан-Батист, недавно получивший соответствующую квалификацию после участия в учениях, пояснил, что цель таких операций заключается не в подготовке к применению ядерного оружия, а в том, чтобы предотвратить войну.

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"Смысл нашей миссии – предотвратить войну, а значит, и применение ядерного оружия. Poker — это демонстрация силы именно для того, чтобы этого не произошло", – сказал он.

По правилам, каждый член экипажа должен участвовать как минимум в одной такой операции в год.

Франция расширяет ядерную инфраструктуру

В настоящее время французская ядерная авиационная составляющая использует три авиабазы – Сен-Дизье, Истр и Авор. В то же время Франция планирует восстановить еще одну базу в Люксее, где в будущем должны разместиться истребители Rafale F5.

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Приказы для авиабаз поступают из командного центра на базе Таверни, расположенной примерно в 200 километрах от Сен-Дизье. В подземном бункере постоянно находятся около 40 военнослужащих.

Франция остается единственной ядерной державой Европейского Союза. Париж уже неоднократно заявлял о готовности обсуждать роль французского ядерного сдерживания в более широкой европейской системе безопасности.

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В Европе именно Франция развивает концепцию "расширенного" ядерного сдерживания, которая предусматривает возможность использования французского ядерного потенциала как элемента более широкой системы безопасности европейских государств.

Как сообщал OBOZ.UA, Эмманюэль Макрон еще в прошлом году предложил европейским партнерам перейти под "ядерный зонтик" Франции. Он подчеркнул, что угроза со стороны России распространяется не только на Украину, но и на всю Европу.

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