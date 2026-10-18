''Франция горит!'' Трамп отреагировал на масштабные протесты в республике и назвал причину

Президент США Дональд Трамп отреагировал на массовые протесты во Франции. Причиной сложившейся в стране ситуации он назвал иммиграцию.

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Об этом американский президент написал в своей социальной сети Truth Social. Он заявил, что приезд людей из другой культурной среды, которые, по его словам, полны ненависти, разрушил Францию.

Что Трамп написал об иммиграции во Франции

"Франция горит! Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей с ненавистью в сердцах, разгромила эту страну, которая когда-то была великой", — написал Трамп.

Он также призвал французские власти закрыть границы и взять ситуацию под контроль, предупредив, что промедление может привести к еще более серьезным последствиям.

"Закройте свои границы и возьмите всё под контроль, пока не стало слишком поздно!" — подчеркнул президент США.

Массовые протесты во Франции перерастают в беспорядки

Во Франции школьные протесты, начавшиеся в середине сентября, переросли в массовые беспорядки. Учащиеся протестовали из-за нехватки учителей и персонала, переполненных классов, неудовлетворительного состояния школьных зданий и изнурительного графика обучения.

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В результате столкновений пострадали десятки людей, в том числе сотрудники правоохранительных органов. По данным французских СМИ, по состоянию на вечер 2 октября полиция задержала более 5000 человек, причем от 85% до 90% задержанных за блокирование средних школ были несовершеннолетними.

В ряде городов протесты сопровождались вандализмом и столкновениями. В частности, в Нанте произошел пожар в лицее имени Нельсона Манделы, из-за чего были эвакуированы 160 учеников, а здание получило значительные повреждения.

Главные истории дня

8 октября в Париже на площади Бастилии состоялась очередная акция протеста, которая переросла в столкновения с правоохранителями. Демонстранты бросали в полицейских камни, брусчатку и уличные ограждения, а силовики применяли слезоточивый газ и водометы.

Как писал OBOZ.UA, во французском Лиможе во время массовых протестов против роста цен на товары первой необходимости подожгли историческую мэрию.Пламя охватило крышу здания, построенного в конце XIX века, а его 43-метровая колокольня обрушилась, в значительной степени разрушив сооружение.