Кандидат в президенты Франции Жан-Люк Меланшон заявил, что во время его президентства страна не будет воевать с Россией. Об этом он сказал 20 ноября во время выступления в парижском Институте политических исследований Sciences Po, отвечая на вопрос о возможности такого сценария.

Видео дня

Видео конференции опубликовали на официальном сайте политика. Лидер левой партии "Непокоренная Франция" (La France insoumise) категорически отверг возможность прямого военного противостояния с РФ и дал понять, что избирателям, которые поддерживают такой курс, стоит выбрать другого кандидата.

"Идем ли мы на войну? Конечно, нет. Мы не будем воевать против России. Вы имеете право голосовать за тех, кто хочет начать войну против России, но я этого не сделаю. Если вы проголосуете за меня, не рассчитывайте на это", – заявил Меланшон.

Политик также затронул вопрос будущего украинских территорий после завершения боевых действий. Он заявил, что его исходная позиция заключается в том, что границы Украины не подлежат обсуждению.

В то же время Меланшон отметил, что мирное соглашение может предусматривать их изменение. В таком случае, по его мнению, окончательное решение должны принимать сами люди – путем голосования, в котором смогут участвовать те, кто окажется по разные стороны новой границы.

Какую позицию Меланшон занимает по отношению к Украине

Жан-Люк Меланшон трижды участвовал в президентских выборах во Франции – в 2012, 2017 и 2022 годах. Сейчас он вновь претендует на высший государственный пост, участвуя в кампании 2027 года.

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После начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году политик осудил нападение на Украину. В то же время его позиция по поддержке Киева отличается от курса, которого придерживается часть французского политического истеблишмента.

Меланшон настаивает на переговорах с Москвой, критикует возможность прямого военного вмешательства Франции и не поддерживает поставки Украине вооружений, способных наносить удары по территории России. Кроме того, он выступает против вступления Украины в НАТО.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что французские политики выступили с критикой в адрес ультраправой партии "Национальное объединение" после заявлений ее руководства о намерении прекратить помощь Украине в случае прихода к власти. Лидер политической силы Жордан Барделла позднее заверил, что поддержка Киева продолжится, однако заявил, что целью партии не должно быть "бесконечное финансирование войны".

Главные истории дня

Такие слова вызвали возмущение среди политических оппонентов. Лидер партии "Экологисты" Марин Тонделье заявила, что возможная победа России в Украине не является проблемой для ультраправых. В свою очередь, мэр Гавра Эдуар Филипп подчеркнул, что прекращение помощи Киеву будет означать поддержку интересов Москвы.

Напомним, что президентские выборы во Франции пройдут весной 2027 года. Первый тур запланирован на 18 апреля, второй – на 2 мая. По данным опроса Toluna Harris Interactive, Жан-Люк Меланшон может выйти во второй этап голосования, где его соперницей станет лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Согласно исследованию, Ле Пен может получить от 34% до 36% голосов в первом туре. Это на 1–2 процентных пункта больше, чем по предыдущим результатам опросов. Меланшону прогнозируют 18–19% поддержки – он занимает второе место во всех пяти смоделированных сценариях первого тура.