Финляндия не планирует укреплять границу с РФ, пока не возникнет угроза нападения: как объясняют

Финляндия ведет подготовку к частичному укреплению своей восточной границы, но не будет возводить масштабные заграждения от России. В случае военной агрессии наступательным операциям противника будет препятствовать рельеф местности, считают эксперты.

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"Мы немедленно примем меры, если этого потребует ситуация", – заявил генерал в отставке Пекка Товери, бывший начальник военной разведки Финляндии, а ныне депутат Европарламента. Его цитирует издание Yle.

Финляндия рассчитывает на природную линию обороны

Власти считают, что заранее укреплять границу, как это сделали страны Балтии и Польша, в случае Финляндии нецелесообразно. Товери пояснил, что дело в как минимум двух факторах.

"В Финляндии местность и климат больше благоприятствуют защитникам, чем нападающим. Атаковать на финской местности довольно сложно", – утверждает он.

Леса, болота, скалы и водные пути будут эффективно препятствовать продвижению противника. Эти особенности местности можно использовать для организации обороны.

Товери подчеркивает, что Финляндия не намерена позволять России вести войну на финской земле. Напротив, армия рассчитывает, что сможет наносить ответные удары по агрессору, в соответствии с доктриной НАТО, на российской территории (или, в крайнем случае, на границе).

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Бывший начальник военной разведки добавил, что Финляндия сохраняла и развивала свои фортификационные возможности на протяжении всего послевоенного периода. Самые свежие уроки были извлечены из войны в Украине.

Сегодня финские укрепления в основном строятся из сборных деталей по принципу конструктора. Это позволяет быстро устанавливать их в нужном месте.

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Товери считает, что у государства будет достаточно времени для организации обороны, поскольку оно внимательно следит за ситуацией в РФ.

"Россия не может просто так напасть на нас. Ей нужно провести масштабную подготовку, чтобы иметь возможность начать наземное наступление на Финляндию. Мы бы точно обнаружили эти приготовления", – уверен генерал в отставке

Как писал OBOZ.UA, недавно премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выступил за прекращение выдачи россиянам туристических виз для поездок в Европу. Соответствующую инициативу он планирует представить на следующем заседании Европейского совета.