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Финляндия не планирует укреплять границу с РФ, пока не возникнет угроза нападения: как объясняют

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
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Финляндия и Россия
Финляндия не будет строить тяжелых укреплений на границе с Россией. Иллюстративный коллаж. Источник: фото росСМИ

Финляндия ведет подготовку к частичному укреплению своей восточной границы, но не будет возводить масштабные заграждения от России. В случае военной агрессии наступательным операциям противника будет препятствовать рельеф местности, считают эксперты.

"Мы немедленно примем меры, если этого потребует ситуация", – заявил генерал в отставке Пекка Товери, бывший начальник военной разведки Финляндии, а ныне депутат Европарламента. Его цитирует издание Yle.

Финляндия рассчитывает на природную линию обороны

Власти считают, что заранее укреплять границу, как это сделали страны Балтии и Польша, в случае Финляндии нецелесообразно. Товери пояснил, что дело в как минимум двух факторах.

"В Финляндии местность и климат больше благоприятствуют защитникам, чем нападающим. Атаковать на финской местности довольно сложно", – утверждает он.

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Леса, болота, скалы и водные пути будут эффективно препятствовать продвижению противника. Эти особенности местности можно использовать для организации обороны.

Финляндия не планирует укреплять границу с РФ, пока не возникнет угроза нападения: как объясняют

Цепь укреплений под названием "Линия Салпа", возведенная в период с 1940 по 1944 год. Ее каменные сооружения, предназначенные для противотанковых заграждений, до сих пор могут сработать, например, в Рутоли, Лаппеенранта. Источник: Mikko Savolainen / Yle

Товери подчеркивает, что Финляндия не намерена позволять России вести войну на финской земле. Напротив, армия рассчитывает, что сможет наносить ответные удары по агрессору, в соответствии с доктриной НАТО, на российской территории (или, в крайнем случае, на границе).

Бывший начальник военной разведки добавил, что Финляндия сохраняла и развивала свои фортификационные возможности на протяжении всего послевоенного периода. Самые свежие уроки были извлечены из войны в Украине.

Сегодня финские укрепления в основном строятся из сборных деталей по принципу конструктора. Это позволяет быстро устанавливать их в нужном месте.

Финляндия не планирует укреплять границу с РФ, пока не возникнет угроза нападения: как объясняют

Укрепления, которые планирует использовать Финляндия. Источник: Kalle Purhonen / Yle

Товери считает, что у государства будет достаточно времени для организации обороны, поскольку оно внимательно следит за ситуацией в РФ.

"Россия не может просто так напасть на нас. Ей нужно провести масштабную подготовку, чтобы иметь возможность начать наземное наступление на Финляндию. Мы бы точно обнаружили эти приготовления", – уверен генерал в отставке

Как писал OBOZ.UA, недавно премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выступил за прекращение выдачи россиянам туристических виз для поездок в Европу. Соответствующую инициативу он планирует представить на следующем заседании Европейского совета.

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