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Финляндия хочет установить противотанковые заграждения, как в Украине, чтобы защититься от РФ

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
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Финляндия хочет установить противотанковые заграждения, как в Украине, чтобы защититься от РФ
Солдаты продвигаются по окопам во время учений бригады "Пори" финской армии в Ниинисало. Источник: Alessandro Rampazzo/Bloomberg

Финляндия изучает противотанковые заграждения украинского образца для укрепления своей границы с Россией, протяженность которой составляет около 1340 километров. В Хельсинки стремятся усилить оборону на восточном фланге НАТО против противника, который стремительно перевооружается.

Россия уже начала восстанавливать свой военный потенциал, несмотря на ее продолжающееся полномасштабное вторжение в Украину. Об этом в интервью Bloomberg сказал генерал-лейтенант Паси Валимяки, командующий финской армией.

В этом конфликте силы Киева использовали разветвленные линии обороны и противотанковые заграждения, чтобы замедлить наступающих. По словам Валимяки, ни одна из сторон не нашла надежного способа прорвать их и возобновить масштабные передвижения и маневры.

Финско-российская граница составляет примерно половину сухопутной границы НАТО с государством-агрессором. Учитывая это, Финляндия должна выяснить, как сооружения, подобные тем, что используются в Украине, выдержат суровые северные погодные условия.

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"Условия в Финляндии более сложные. Если мы построим укрепления и выкопаем противотанковые рвы или препятствия такой же глубины, как в Украине, сколько времени понадобится, чтобы окружающая среда превратила их в искусственные водоемы?" – объяснил генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что у Хельсинки нет возможности предотвратить перевооружение РФ. Вместо этого цель состоит в том, чтобы сдержать Россию, убедив ее военных в том, что нападение закончится неудачей, отметил Валимяки.

"Все, что мы делаем сейчас, направлено на создание определенного порога, чтобы Россия не пошла дальше – независимо от того, идет ли речь об Альянсе, или о Финляндии", – сказал военный.

Финляндия хочет установить противотанковые заграждения, как в Украине, чтобы защититься от РФ

Границы НАТО и России. Источник: Bloomberg

Как сообщал OBOZ.UA, пока Германия обсуждает вопрос обязательной военной службы, страны-соседки России уже давно готовят свое население к войне и кризису. Норвегия объявила 2026 год годом "тотальной обороны" и сейчас наблюдает большой наплыв желающих вступить в ряды резервистов.

Финляндия и Польша также расширяют свои вооруженные силы, все последовательнее демонстрируя гражданскому населению и даже школьникам, что важнее всего в случае чрезвычайной ситуации.

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Российская военная угрозаВойна в УкраинеграницаФинляндияРоссияНАТО
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