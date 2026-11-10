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Роковая женщина: как выглядит китайская шпионка, соблазнившая главу Nvidia и обрушившая акции компании. Фото

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read4 мин
5,7 т.
Роковая женщина: как выглядит китайская шпионка, соблазнившая главу Nvidia и обрушившая акции компании. Фото
Дженсен Хуанг и Элис Хуанг. Источник: X/screengrab

Китайская бизнесвумен Элис Хуанг оказалась в центре международного скандала после сообщений о ее близких отношениях с генеральным директором Nvidia Дженсеном Хуангом. Американские спецслужбы, по данным СМИ, подозревают женщину в сотрудничестве с китайской разведкой, а совет директоров технологического гиганта уже начал независимое расследование.

Об этом сообщает Reuters. В то же время, по данным BBC, после обнародования информации о личных отношениях руководителя NVIDIA и вероятной шпионской деятельности акции компании упали примерно на 4%, а ее рыночная стоимость сократилась на 250 млрд долларов. Китайские власти отвергли сообщения о причастности своих граждан к шпионажу, назвав такие утверждения безосновательными.

Кто такая Элис Хуанг и как она связана с Nvidia

Элис Хуанг, также известная как Хуанг Ле, построила карьеру в финансовом секторе Китая, прежде чем оказалась в центре внимания благодаря деятельности в сфере технологий искусственного интеллекта. По данным Reuters, она занимала руководящие должности в шанхайской инвестиционной компании Shanghai Hexi Investment Management, а ранее работала в подразделении частного банковского обслуживания HSBC в Гонконге и в CITIC Securities.

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Кроме того, Хуанг имеет опыт работы в телевизионной журналистике. Китайское финансовое издание Caixin оценивало ее возраст примерно в 42 года.

Роковая женщина: как выглядит китайская шпионка, соблазнившая главу Nvidia и обрушившая акции компании. Фото

Элис Хуанг. Источник: Ulysmedia

В марте 2023 года она стала контролирующей акционеркой сингапурской компании Megaspeed International, которая предоставляет услуги облачных вычислений. Компания отмечает на своем сайте, что является бизнес-партнером Nvidia в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сама Nvidia также указывает Megaspeed в списке официальных облачных партнеров.

По информации Reuters, Элис Хуанг и Дженсен Хуанг не являются родственниками. Они оба присутствовали на мероприятии тайваньского производителя серверов Gigabyte во время технологической выставки Computex в 2024 году. Один из посетителей мероприятия рассказал изданию, что видел их вместе, а опубликованная в LinkedIn фотография подтвердила, что они сидели рядом.

Роковая женщина: как выглядит китайская шпионка, соблазнившая главу Nvidia и обрушившая акции компании. Фото

Дженсен Хуанг и Элис Хуанг. Источник: Netthunder/LinkedIn

В чем подозревают китайскую бизнесвумен

В октябре 2025 года издание The New York Times сообщило, что американские власти расследуют возможную помощь Megaspeed китайским клиентам в получении передовых чипов Nvidia, экспорт которых в Китай ограничен Вашингтоном.

Позже The New York Times со ссылкой на американскую разведку написала, что Элис Хуанг якобы была агентом китайских спецслужб и передавала Пекину информацию, одновременно поддерживая близкие отношения с руководителем Nvidia. По данным издания, весной госсекретарь США Марко Рубио даже направлял высокопоставленным чиновникам в Вашингтоне соответствующее предупреждение.

Reuters не удалось установить местонахождение Хуанг, чтобы получить ее комментарий, а Megaspeed не ответила на запрос журналистов.

В то же время документы о торговых операциях, изученные Reuters, свидетельствуют, что индонезийское подразделение Megaspeed в 2024–2026 годах импортировало оборудование Nvidia, в частности процессоры H100 и сопутствующие компоненты. Часть поставок осуществляли поставщики, связанные с Gigabyte.

Роковая женщина: как выглядит китайская шпионка, соблазнившая главу Nvidia и обрушившая акции компании. Фото

Дженсен Хуанг и Элис Хуанг. Источник: X/screengrab

Дженсен Хуанг признал, что изменил жене

На фоне скандала глава Nvidia признал, что изменял своей жене. В обращении к сотрудникам компании он извинился за боль, которую причинил ей и их детям, и подчеркнул, что остается верен защите Nvidia и национальной безопасности США.

В то же время Хуанг заявил о готовности сотрудничать со следствием. По данным Reuters, он не знал, что женщина, с которой его связывали отношения, могла быть шпионкой. Президент США Дональд Трамп сообщил, что ФБР также изучает это дело, но подробностей не привел.

Совет директоров Nvidia объявил о начале независимого расследования после сообщений о возможной иностранной разведывательной операции. В то же время в компании заявили, что в настоящее время не имеют оснований полагать, что корпоративные секреты или информация, связанная с национальной безопасностью США, оказались под угрозой.

Роковая женщина: как выглядит китайская шпионка, соблазнившая главу Nvidia и обрушившая акции компании. Фото

Дженсен Хуанг и Элис Хуанг. Источник: Netthunder/LinkedIn

Почему скандал повлиял на акции Nvidia

Новости о личной жизни Дженсена Хуанга и возможной шпионской деятельности его знакомой вызвали распродажу акций технологического гиганта. По данным BBC, на закрытии торгов в понедельник, 9 ноября, ценные бумаги Nvidia подешевели примерно на 4%. Рыночная капитализация компании сократилась ориентировочно на 250 млрд долларов.

Инвесторов беспокоит не только возможная утечка конфиденциальной информации, но и то, как расследование может отразиться на руководстве компании. Дженсен Хуанг стал одним из основателей Nvidia в 1993 году и превратил ее в одного из ключевых производителей чипов для индустрии искусственного интеллекта.

Роковая женщина: как выглядит китайская шпионка, соблазнившая главу Nvidia и обрушившая акции компании. Фото

Дженсен Хуанг и Элис Хуанг. Источник: The Times of India

Аналитики, опрошенные BBC, в то же время не ожидают, что инвесторы массово откажутся от акций компании из-за скандала. Nvidia остается одним из ключевых игроков рынка ИИ, а ее продукция имеет решающее значение для развития этой отрасли.

Отдельно американские конгрессмены пригласили Дженсена Хуанга на закрытый брифинг, чтобы выяснить, что ему было известно о возможной разведывательной деятельности Элис Хуанг и могла ли конфиденциальная информация попасть в Китай.

Как писал OBOZ.UA, Дженсен Хуанг отправил сотрудникам Nvidia электронное письмо, в котором признал, что у него был роман с Элис Хуанг. Он также извинился перед женой и детьми за свои поступки.

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