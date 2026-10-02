''Фараонские амбиции'': Сикорский высмеял Навроцкого из-за имени его лошади и вспомнил Януковича и Орбана

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подшутил над именем лошади Рамзес, которую содержат в одной из президентских резиденций Польши. Он связал это имя с "фараонскими амбициями" Кароля Навроцкого.

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Об этом глава польского МИД написал в соцсети X. Он комментировал материал Gazeta Wyborcza о лошадях, которыми располагают президент Польши, его жена и дочь.

"Имя Рамзес как нельзя лучше соответствует фараонским амбициям. Только кто-то не дочитал у Пруса, чем закончился Рамзес XIII", — написал министр.

Сикорский вспомнил героя романа польского писателя Болеслава Пруса "Фараон". В произведении Рамзес XIII становится жертвой покушения и гибнет.

Министр также провел параллель с Виктором Орбаном и Виктором Януковичем.

"Давайте ценить скромность. У Орбана были зебры, а у Януковича — страусы", — написал он.

В комментариях к своему посту Сикорский продолжил шутить о Рамзесе: "Следим за судьбой Рамзеса. Чтобы замять это дело, люди Орбана, вероятно, съели его зебр".

По данным Gazeta Wyborcza, Кароль Навроцкий, его жена и дочь имеют в своем распоряжении лошадей, которых содержат в одной из президентских резиденций. В Канцелярии президента Польши частично подтвердили эту информацию.

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Там сообщили, что Центр обслуживания содержит трех лошадей: пони Эдзию, фризского Рамзеса и гуцульского Арамиса.

В то же время в ведомстве не раскрыли стоимость приобретения животных и расходы на их ежемесячное содержание. Также в Канцелярии отметили, что из соображений безопасности не могут сообщить, где именно постоянно находятся лошади.

Ранее эту ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич. Он заявил, что "нужно иметь лошадиное здоровье, чтобы противостоять очередной пропагандистской медиакампании, направленной против президента Республики Польша".

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