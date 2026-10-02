''Фараонские амбиции'': Сикорский высмеял Навроцкого из-за имени его лошади и вспомнил Януковича и Орбана

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Второй гол Ризныку. Украина – Северная Ирландия: онлайн-трансляция матча лидеров группы Лиги нацийВторой гол Ризныку. Украина – Северная Ирландия: онлайн-трансляция матча лидеров группы Лиги нацийИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриРоссия объявила в международный розыск Федорова, Резникова, Иващенко и "Мадьяра": какие обвинения придумалаРоссия объявила в международный розыск Федорова, Резникова, Иващенко и "Мадьяра": какие обвинения придумалаБросил все в РФ и исчез с радаров: режиссер рассказал о звезде российских сериалов, который присоединился к ВСУБросил все в РФ и исчез с радаров: режиссер рассказал о звезде российских сериалов, который присоединился к ВСУНа "20-летних" украинцев массово офорляли десятки фирмНа "20-летних" украинцев массово офорляли десятки фирм, после чего переписывали их на узбеков: все деталиИллюстрация - женщина за рулем автоУкраинцы массово покупают автомобили "за 1 гривну": какая схема крадет у бюджета миллиардыИллюстрация - городская архитектураНа западе Украины начался ажиотаж с квартирами: спрос взлетел в 5 раз, а недвижимости все меньшеВ Казахстане по запросу России задержали украинку, приехавшую забрать внука: в чём её обвиняютВ Казахстане по запросу России задержали украинку, приехавшую забрать внука: в чём её обвиняютПаспорта в Украине не оформляют уже 5 днейЭто касается всех, кто оформляет паспорта Украины за рубежом: что важно знать"Следующие месяцы станут решающими": Мерц заявил, что мира в обход Украины быть не может"Следующие месяцы станут решающими": Мерц заявил, что мира в обход Украины быть не может

"Фараонские амбиции": Сикорский высмеял Навроцкого из-за имени его лошади и вспомнил Януковича и Орбана

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read2 мин
icon 9,3 т.
"Фараонские амбиции": Сикорский высмеял Навроцкого из-за имени его лошади и вспомнил Януковича и Орбана
Радослав Сикорский — министр иностранных дел Польши. Источник: Press Wire/Shutterstock

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подшутил над именем лошади Рамзес, которую содержат в одной из президентских резиденций Польши. Он связал это имя с "фараонскими амбициями" Кароля Навроцкого.

Об этом глава польского МИД написал в соцсети X. Он комментировал материал Gazeta Wyborcza о лошадях, которыми располагают президент Польши, его жена и дочь.

"Имя Рамзес как нельзя лучше соответствует фараонским амбициям. Только кто-то не дочитал у Пруса, чем закончился Рамзес XIII", — написал министр.

Сикорский вспомнил героя романа польского писателя Болеслава Пруса "Фараон". В произведении Рамзес XIII становится жертвой покушения и гибнет.

''Фараонские амбиции'': Сикорский высмеял Навроцкого из-за имени его лошади и вспомнил Януковича и Орбана

Пост Сикорского в социальной сети X. Источник: Скриншот

Читайте также
Александр КиршАлександр Кирш
icon 29,7 т.
Залужный о принципиальной смене мироустройства, или Первопричина глобальной нестабильности
icon 29,7 т.
Залужный о принципиальной смене мироустройства, или Первопричина глобальной нестабильности
Иван ЧерленскийИван Черленский
icon 2,9 т.
Казни приостановили: стало известно, в каком состоянии находится женщина в Теннесси, которой ввели две смертельные инъекции
icon 2,9 т.
Казни приостановили: стало известно, в каком состоянии находится женщина в Теннесси, которой ввели две смертельные инъекции
Иван ЧерленскийИван Черленский
icon 2,8 т.
Россия увеличивает военные расходы: в Bloomberg объяснили, к чему готовится Путин
icon 2,8 т.
Россия увеличивает военные расходы: в Bloomberg объяснили, к чему готовится Путин

Министр также провел параллель с Виктором Орбаном и Виктором Януковичем.

"Давайте ценить скромность. У Орбана были зебры, а у Януковича — страусы", — написал он.

В комментариях к своему посту Сикорский продолжил шутить о Рамзесе: "Следим за судьбой Рамзеса. Чтобы замять это дело, люди Орбана, вероятно, съели его зебр".

''Фараонские амбиции'': Сикорский высмеял Навроцкого из-за имени его лошади и вспомнил Януковича и Орбана

Сообщение Сикорского. Источник: Скриншот

По данным Gazeta Wyborcza, Кароль Навроцкий, его жена и дочь имеют в своем распоряжении лошадей, которых содержат в одной из президентских резиденций. В Канцелярии президента Польши частично подтвердили эту информацию.

Там сообщили, что Центр обслуживания содержит трех лошадей: пони Эдзию, фризского Рамзеса и гуцульского Арамиса.

В то же время в ведомстве не раскрыли стоимость приобретения животных и расходы на их ежемесячное содержание. Также в Канцелярии отметили, что из соображений безопасности не могут сообщить, где именно постоянно находятся лошади.

Ранее эту ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич. Он заявил, что "нужно иметь лошадиное здоровье, чтобы противостоять очередной пропагандистской медиакампании, направленной против президента Республики Польша".

Ранее OBOZ.UA сообщал о скандале вокруг поместья семьи Виктора Орбана в Венгрии, где, по данным журналистов, обустроили частный зоопарк с экзотическими животными, в частности зебрами. Сам венгерский премьер называет этот комплекс "фермой" своего отца.

В сентябре 2025 года возле поместья прошла акция протеста против Орбана. Её участники, в частности, принесли воздушные шары в форме зебр.

Похожие темы
новости мираПольшадипломатполитикаКароль НавроцкийКароль НавроцкийРадослав СикорскийРадослав СикорскийВиктор ОрбанВиктор Орбан
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться