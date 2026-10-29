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Эстония построит на границе с Россией около 150 бункеров: что известно

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
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Эстония построит на границе с Россией около 150 бункеров: что известно
Эстония построит на границе с Россией около 150 бункеров. Источник: Силы обороны Эстонии / Kaitseliit

В Эстонии планируют построить около 150 бункеров в приграничной с Россией полосе. Строительство будет вестись в рамках создания Балтийского оборонительного пояса в Ида-Вирумаа. 

Также министерство обороны Эстонии усилило молодежную политику, которая касается вопросов национальной безопасности. Об этом сообщил министр обороны Мартин Херем, его слова приводит издание Err.

Что известно

Отмечается, что из 150 бункеров, которые планируют построить, 100 разместят на государственной земле, а 50 – на частной территории.

"Во время строительства Балтийского оборонного пояса, например, в Ида-Вирумаа планируется разместить около 150 бункеров. 100 из них будут на государственной земле, а около 50 – на муниципальной или частной земле", – отметил Херем.

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Он пояснил, что в отношении бункеров, которые будут строиться на частных землях, необходимо будет достичь договоренности с их владельцами.

По словам министра обороны, в таком случае вариантами могут быть выплата компенсации владельцу за неудобства, аренда или приобретение земли.

"Но, по моей информации, сейчас нет никаких масштабных планов по приобретению государством более широкого пояса", – добавил он.

Обороне будут уделять больше внимания

Херем также сообщил, что министерство обороны утвердило молодежную политику, в рамках которой в течение следующих четырех лет будет увеличено финансирование деятельности организаций Noored Kotkad и Kodutütred  (добровольные молодежные организации в Эстонии, действующие в структуре Эстонской лиги обороны, воспитывают патриотизм, обучают основам национальной обороны и развивают практические навыки у детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет. – ред.).

Кроме того, больше внимания будут уделять обучению управлению дронами, а также вопросам государственной обороны при преподавании других предметов основной школы.

Херем также подчеркнул, что подготовка молодежи по вопросам национальной безопасности будет вестись по всей Эстонии, а не только в Ида-Вирумаа, который граничит с Россией.

"Что именно планируется на северо-востоке Эстонии – есть ли какие-то специальные планы именно для этого региона, я, честно говоря, сказать не могу. В основном они охватывают всю Эстонию", – сказал министр обороны.

Ида-Вирумаа на карте.Источник: Google Maps

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Эстония передислоцирует ключевую бригаду из города Тапа в Йыхви, расположенный в 50 километрах от российской границы. Это происходит на фоне изменения подхода страны к обороне на случай возможного вторжения России. Теперь Эстония планирует бороться за каждый дюйм своей территории и наносить мощные удары на сотни километров за линией фронта уже с первого дня.

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