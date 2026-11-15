Эстония закрывает все пункты пропуска на границе с Россией: что происходит

Эстония с 1 декабря 2026 года закроет все пункты пропуска на границе с Россией. Этот шаг связан с деятельностью российской военной разведки ГРУ и попытками дестабилизировать ситуацию в Эстонии.

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О соответствующем решении 15 ноября заявил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна, в социальной сети X. По его словам, есть четкие доказательства того, что российская военная разведка организовала диверсионную атаку против одного из эстонских предприятий оборонной промышленности.

Цахкна подчеркнул, что враждебные действия против Эстонии будут иметь последствия.

Реакция на диверсию

Министр объяснил, что закрытие границы должно ограничить возможности России проводить враждебные операции на территории Эстонии. Кроме того, эта мера поможет усилить контроль за соблюдением санкций и предотвратить их обход.

"Россия должна понимать, что враждебные действия против Эстонии будут иметь последствия. Попытки запугать, дестабилизировать или подорвать нашу безопасность не останутся без ответа", – написал Маргус Цахкна.

Он также сообщил, что уже проинформировал о решении своих коллег из Финляндии, Латвии и Литвы.

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Что известно об атаке

Причиной такого шага стала попытка поджога здания эстонской оборонной компании Threod Systems, которая производит беспилотники, в том числе разведывательные и ударные.

Инцидент произошел в ночь на 14 ноября в населенном пункте Виймси неподалеку от Таллинна. По данным эстонских правоохранителей, злоумышленники пытались проникнуть на территорию предприятия, разбить окна и залить внутрь легковоспламеняющуюся жидкость, чтобы вызвать пожар и взрыв.

Однако охрана предприятия вовремя вмешалась и помешала осуществлению плана. Пострадавших нет, существенных повреждений здания также удалось избежать. Производственные процессы и поставки компании не пострадали.

Главные истории дня

Эстонская служба внутренней безопасности заявила, что за организацией нападения стоит российская военная разведка ГРУ. По делу задержали восемь человек, проживающих в Латвии. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о заключении под стражу пяти подозреваемых.

Какие последствия

В настоящее время у Эстонии есть три автомобильных пункта пропуска на границе с Россией – Нарва, Лухамаа и Койдула. Через них могут передвигаться пешеходы и грузовой транспорт.

Министр внутренних дел Эстонии Игор Таро ранее заявлял, что правительство рассмотрит вопрос о полном прекращении движения через все автомобильные пункты пропуска. По его словам, страна уже существенно ограничила передвижение через границу, однако теперь настало время для полного закрытия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в конце сентября 2026 года эстонские власти обвинили российские спецслужбы в организации поджога здания оборонного предприятия Milrem Robotics в Таллинне. Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 августа. По данным эстонской службы внутренней безопасности, это была диверсия, заказанная российскими спецслужбами.

По этому делу также задержали людей, прибывших из Латвии.