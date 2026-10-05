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Эстония перебрасывает войска к границе с Россией и закупает вооружение, способное нанести удар вглубь её территории – FT

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 мин
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Эстония перебрасывает войска к границе с Россией и закупает вооружение, способное нанести удар вглубь её территории – FT
Эстония меняет оборонную доктрину. Источник: Sõdurileht

Эстония передислоцирует ключевую бригаду из города Тапы в Йихви, расположенный в 50 километрах от российской границы. Это происходит на фоне изменения подхода страны к обороне на случай возможного вторжения России.

Теперь Эстония планирует сражаться за каждый дюйм своей территории и наносить мощные удары за сотни километров за линией фронта уже с первого дня. Об этом сообщает Financial Times.

Эстония меняет оборонную доктрину

В течение десятилетия после российского вторжения в Украину в 2014 году эстонские военные разработали оборонную доктрину с учетом истории и географии страны.

Согласно первоначальному плану, в случае агрессии призывники должны были быстро мобилизоваться и вести тактическую оборону, сдерживая российские войска и нанося им потери до прибытия подкрепления НАТО.

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Однако, наблюдая за действиями России в Украине, эстонские военные руководители пришли к выводу, что такой план не сработает. Они считают, что Кремль не обращает внимания на потери, пытаясь удерживать захваченную территорию даже после ее уничтожения.

"Это оборона на выдвинутых позициях"

Теперь Эстония планирует бороться за каждый дюйм территории и наносить России мощные удары за сотни километров за линией фронта.

"С военной точки зрения это очень сложно. Мы не можем манипулировать противником [отступая или тактически заманивая его в определенные ситуации]. Мы должны выстроить наши линии уже сегодня. Это оборона на выдвинутых позициях", – заявил полковник Тармо Кундла.

В разведке опасаются провокаций у границы

Военная разведка Эстонии особенно опасается ограниченных действий против приграничных целей, в частности небольшого преимущественно русскоязычного города Нарва.

Такие действия могли бы стать провокационным испытанием решимости НАТО, направленным на раскол альянса.

Эстония перебрасывает войска к границе с Россией и закупает вооружение, способное нанести удар вглубь её территории – FT

Карта. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, определение "гибридные" для атак страны-агрессора России не соответствует действительности. Европейские политики должны перестать так определять то, что делает Москва, и называть вещи своими именами – это "террористические атаки" и "диверсии". Более того, системность таких действий РФ против Европы фактически означает "своеобразную войну", заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

В Таллинне в ночь с 14 на 15 августа произошел поджог офиса оборонной компании MilremRobotics. Практически сразу правоохранители заявили, что произошел "акт саботажа", после чего Маргус Цахкна заявил, что диверсия была организована по приказу спецслужб России.

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