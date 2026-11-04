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"Эпоха Трампа закончилась": лидер демократов в Сенате пообещал расследование и судебные иски. Видео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
996
"Эпоха Трампа закончилась": лидер демократов в Сенате пообещал расследование и судебные иски. Видео
Чак Шумер

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что после промежуточных выборов американский парламент больше не будет подчиняться главе Белого дома Дональду Трампу. Он пригрозил расследованиями и судебными исками в отношении президента.

Также Шумер призвал завершить войну в Иране, поскольку ее цели до сих пор непонятны американцам. Его заявления прозвучали во время общения с представителями СМИ.

Шумер пригрозил Трампу судебными исками и расследованиями

Чак Шумер заявил, что после выборов Дональд Трамп больше не будет иметь прежнего влияния на работу верхней палаты Конгресса. Он подчеркнул, что сенаторы не собираются безоговорочно поддерживать решения президента.

"Дни Сената, склонявшегося перед Трампом, миновали. Мы будем настойчиво работать над сокращением расходов – с президентом или без него, и точка", – сказал сенатор.

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Он заявил о намерении инициировать расследования, обращаться в суд и противодействовать решениям Трампа с помощью законодательных механизмов. Также он выступил за завершение войны в Иране, подчеркнув, что американцы до сих пор не понимают, ради чего США участвуют в ней.

"Из-за непредсказуемых решений Трампа американский народ не знает, за что, черт возьми, мы воюем в Иране. Он никогда этого не объяснял, он меняет свое мнение изо дня в день и из минуты в минуту. Этой войне нужно положить конец, она должна завершиться", – сказал Шумер.

Напомним, в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. И согласно прогнозам и данным подсчетов, Демократическая партия получает большинство не только в Палате представителей, но и в Сенате.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на сокрушительное поражение республиканцев на промежуточных выборах в США, Дональд Трамп снова заговорил о новом бальном зале в Белом доме. Он размечтался о том, как будет принимать в нем мировых лидеров, в частности руководителей Китая и России Си Цзиньпина и Владимира Путина.

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