Бывший президент Франции Николя Саркози, его жена Карла Бруни и еще девять человек предстанут перед судом по делу о предполагаемой попытке подкупить свидетеля – бизнесмена Зияда Такиддина, чтобы он отказался от своих обвинений против экс-президента. По версии следствия, участники операции пытались повлиять на свидетеля и добиться закрытия расследования относительно возможного финансирования президентской кампании Саркози 2007 года средствами ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

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Об этом 24 ноября сообщило французское издание Le Monde. После пяти лет расследования судьи приняли решение передать дело в отношении всех 11 фигурантов в уголовный суд Парижа, где слушания должны состояться в конце 2027 года.

В чем обвиняют Саркози и его окружение

Расследование касается операции, получившей название "Спасти Сарко" (Sauver Sarko). Ее целью, по версии правоохранителей, было добиться, чтобы бизнесмен Зияд Такиеддин отозвал свои прежние показания о передаче денег из Ливии на финансирование президентской кампании Николя Саркози.

Среди фигурантов дела – сам экс-президент, его жена Карла Бруни, а также Мишель Маршан, известная как Мими Маршан, которую французские СМИ называют "королевой папарацци". По данным следствия, Маршан была посредницей между организаторами операции и журналистами, которые должны были опубликовать заявление Такиеддина об изменении позиции. Карла Бруни, в свою очередь, могла выступать посредницей от имени мужа.

Саркози и Бруни должны предстать перед судом по обвинениям в участии в преступном сговоре с целью организованного мошенничества и сокрытии фактов подкупа свидетеля. Мими Маршан, помимо участия в сговоре, обвиняют непосредственно в подкупе свидетеля, а также в сговоре с целью подготовки к коррупционным действиям в отношении иностранных судебных служащих.

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Саркози отрицает свою причастность к операции.

Как пытались заставить Такьеддина отозвать показания

История началась осенью 2020 года. В то время Зияд Такьеддин находился в Ливане, куда уехал после осуждения по делу о незаконных финансовых операциях, связанных с президентской кампанией Эдуара Балладюра 1995 года. По его собственным словам, он оказался в трудном материальном положении и жил у сестры.

Этим, по версии следствия, воспользовался Ноэль Гийе, ранее известный как Ноэль Дюбюс. Он представился бывшим тайным агентом, хотя сам ранее был осужден за мошенничество. Гийе якобы предложил Такьеддину несколько миллионов евро в обмен на отзыв обвинений против Саркози.

Главные истории дня

В то время положение экс-президента было сложным: в октябре 2020 года его в четвертый раз привлекли к ответственности по делу о предполагаемом финансировании кампании 2007 года из Ливии. На этот раз ему предъявили обвинение в преступном сговоре.

11 ноября 2020 года Такьеддин заявил об изменении своей позиции в интервью телеканалу BFMTV и журналу Paris Match. Он утверждал, что Саркози не получал денег от Каддафи. Организаторы операции рассчитывали, что это заявление повлияет на ход расследования, однако убедить ни СМИ, ни правоохранителей им не удалось.

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Вскоре возникла новая проблема: 3 декабря Такьеддина задержали в Ливане в рамках другого дела. Французские судьи, расследовавшие дело о финансировании кампании Саркози, хотели воспользоваться возможностью допросить бизнесмена.

По данным следствия, участники операции поспешили добиться его освобождения, привлекая для этого местных посредников. В середине декабря они организовали еще одну поездку в Ливан, чтобы официально заверить у нотариуса отказ Такьеддина от прежних обвинений. Документ должны были передать французским следователям, а его копии – журналистам BFMTV и Le Journal du Dimanche.

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Однако 14 января 2021 года во время допроса французским следственным судьей Такиеэддин вернулся к своим прежним обвинениям против Саркози.

Какую роль в деле сыграли Карла Бруни и "королева папарацци" Мими Маршан

По материалам расследования, Мими Маршан координировала действия группы, а Карла Бруни поддерживала связь с ней от имени мужа. Для общения с Маршан Бруни использовала отдельный телефон, который, по ее просьбе, не должен был быть связан с другими средствами связи.

Следователи установили, что Бруни следила за ходом первой поездки Маршан в Бейрут в октябре 2020 года. Она также получала от нее сообщения о задержании Такиеэддина в Ливане и его положении.

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Саркози во время допросов отрицал свое участие в операции. В то же время следователи обратили внимание на показания журналиста Эрве Гаттеньо, который обсуждал эту историю с руководителем медиагруппы Арно Лагардером в телефонном разговоре, перехваченном правоохранителями. По словам журналиста, Маршан предупредила Саркози о ходе операции, а тот хотел контролировать все процессы.

Карла Бруни также отрицала свою причастность к организации подкупа. Она заявила следователям, что не обладает способностями к организации подобных операций.

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Кто финансировал операцию и куда пошли деньги

Организация поездок в Ливан, выплата залога и привлечение местных посредников требовали значительных средств. Сначала расходы покрывали люди из личного и профессионального окружения участников операции, однако позднее им пришлось искать дополнительное финансирование.

По данным следователей, к этому привлекли Давида Лаяни – основателя компании Onepoint, который симпатизировал Саркози. В декабре 2020 года он встречался с одним из посредников, а также с самим экс-президентом. Официально встречи объясняли обсуждением экранизации популярной французской детской серии книг о героине Фантометт. Права на нее принадлежали медиагруппе Lagardère, консультантом которой был Саркози.

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Параллельно Лаяни и Маршан заключили договор об использовании имиджа последней. На счет ее компании оперативно перечислили 72 тысячи евро. Однако, как установили следователи, средства впоследствии перевели участникам группы в Ливане, а сам договор так и не выполнили.

В переписке Маршан выражала обеспокоенность задержкой с оформлением нотариального документа и угрожала вернуть деньги Лаяни, поскольку не хотела быть причастной к мошенничеству. В то же время документ в итоге подписали 12 декабря 2020 года.

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Позже, когда в марте 2021 года стало известно, что Такиэддин вновь подтвердил свои прежние обвинения, организаторы операции, по версии следствия, пытались добиться его повторного заключения под стражу, чтобы подорвать доверие к его показаниям. Для этого местному посреднику и его окружению перечислили почти 10 тысяч евро. Компания Маршан впоследствии возместила эти средства. Сама она отрицала связь платежа с операцией и утверждала, что оплатила только фотографии бизнесмена.

Что известно о деле о ливийском финансировании кампании Саркози

Зияд Такиеддин был одним из главных свидетелей в расследовании предполагаемого финансирования президентской кампании Николя Саркози 2007 года средствами ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

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В 2016 году бизнесмен заявил, что в период с ноября 2006-го до начала 2007 года перевозил из Триполи в Париж деньги для кампании Саркози. По его словам, речь в общей сложности шла о пяти миллионах евро, которые он передал тогдашнему руководителю аппарата Саркози Клоду Геану и самому экс-президенту.

Саркози последовательно отрицал эти обвинения. В сентябре 2025 года его приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о предполагаемом сговоре с целью получения средств от Ливии для финансирования кампании. Он стал первым бывшим президентом Франции после Второй мировой войны, оказавшимся в тюрьме. После 20 дней заключения его освободили под судебный надзор на время рассмотрения апелляции.

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Отметим, что это уже четвертое уголовное дело, в рамках которого Николя Саркози предстает перед судом. Два предыдущих – Bismuth (коррупция и торговля влиянием) и Bygmalion (незаконное финансирование президентской кампании 2012 года) – завершились окончательными обвинительными приговорами, а по делу о ливийском финансировании его кампании 2007 года продолжается апелляционное рассмотрение. Решение апелляционного суда по этому делу ожидается 30 ноября 2026 года.

В то же время новое дело о попытке добиться отзыва показаний Таккиеддина является отдельным судебным разбирательством. Сам бизнесмен умер в Ливане в сентябре 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ровно год назад, 26 ноября 2025-го Кассационный суд Франции подтвердил приговор Николя Саркози за обвинению в незаконном финансировании его избирательной кампании в 2012 году. Апелляция не изменила решение и оставила в силе годичный условный приговор Саркози, половина которого – с испытательным сроком.