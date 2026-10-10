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"Дипломатия не должна ограничиваться встречами": Иран хочет присоединиться к СНГ

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
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"Дипломатия не должна ограничиваться встречами": Иран хочет присоединиться к СНГ
Иран хочет присоединиться к СНГ. Источник: Fars News

Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) в Туркменистане, призвал к созданию нового формата регионального сотрудничества. Глава государства хочет переформатировать организацию в "СНГ+".

По его мнению, это позволит углубить интеграцию и объединить экономический и энергетический потенциал стран региона. Об этом сообщает Fars News.

Иран как естественный мост к открытым морям

Иран впервые принял участие в саммите СНГ в качестве специально приглашенного гостя, что, по словам Пезешкиана, открывает новую главу в отношениях Исламской Республики со странами Содружества. Президент подчеркнул, что Иран является неотъемлемой частью географической, исторической и культурной экосистемы региона. Он отметил, что конкуренция между логистическими путями не выгодна никому, а ключевой задачей является их объединение.

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"Региональная дипломатия должна не ограничиваться встречами, а помогать урегулировать кризисы, поддерживать контакты, предотвращать эскалацию конфликтов и развивать практическое сотрудничество. Для Центральной Азии Исламская Республика Иран – это не просто партнер, а естественный путь, связывающий Центральную Азию и Евразию с открытыми водами", – заявил президент Ирана.

Он отдельно выделил южные порты Ирана в Персидском и Оманском заливах, в частности, порт Чабахар, которые могут связать регион с Южной Азией, Африкой и Европой. Кроме того, Пезешкиан поддержал инициативу Туркменистана в ООН по созданию транспортного коридора через Каспийское море, отметив, что Иран готов задействовать свои мощности для реализации этого проекта.

Неделимость безопасности и дипломатия без давления

Говоря о геополитической обстановке, Пезешкиан пожаловался, что за последний год Иран дважды подвергался военным атакам со стороны США и Израиля, что нанесло ущерб гражданской инфраструктуре и негативно сказалось на стабильности во всем регионе.

Иранский политик подчеркнул, что региональная безопасность неделима. Пезешкиан рассказал, что невозможно обеспечить процветание одной части региона, допуская нестабильность и давление в другой. Санкции и экономическое давление на Иран, по его словам, вредят всей региональной торговле и энергетическому порядку.

Президент Ирана подтвердил приверженность Тегерана дипломатическому урегулированию, но отметил, что диалог возможен только на равных условиях. По его словам, диалог должен строиться на взаимном уважении и выполнении обязательств. Также он подчеркнул, что любые угрозы и давление делают переговоры бессмысленными.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американские военные не будут наносить удары по Ирану в течение почти месяца. Он указал точную дату, до которой США воздержатся от ударов – это 3 ноября, – и уточнил, что это дата промежуточных выборов в Америке.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Иран должен существенно сократить мощности по обогащению урана, если хочет достичь соглашения с Соединенными Штатами и положить конец уже семимесячной войне. По его словам, Вашингтон ожидает от Тегерана не обещаний, а конкретных шагов в отношении ядерной программы.

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