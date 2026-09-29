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Александр Кирш
Александр Кирш

Экономист

Новости. Мир / Мнения
Time to read1 мин
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Блог |

Дяденька Трамп, а Путин за то, что Вы к нему недружественны, спрячет от Вас, сказал, важную информацию

Дяденька Трамп, а Путин за то, что Вы к нему недружественны, спрячет от Вас, сказал, важную информацию
Владимир Путин и Дональд Трамп
Источник: Коллаж OBOZ.UA

1. Директор Мордора подписал указ, которым строго запретил, как сообщает The Moscow Times, любое распространение данных обо всех без исключения российских нефтеперерабатывающих предприятиях.

Далее текст на языке оригинала.

Відтепер відповідна інформація про обсяги переробки й виробництва товарів,

а також їх запасів і заплановану чи фактичну реалізацію – знаходитиметься в переліку даних, доступ до яких обмежений.

Це запроваджується

"у відповідь на недружні дії США, що суперечать міжнародному праву, і іноземних держав, що приєдналися до них, [а також] міжнародних організацій", – йдеться в указі.

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Тож Путін навіть і не здогадується, що ЦРУ знає все раніше й краще за нього.

2. Тим часом заступниця міністра національної оборони Польщі [Владислава Косіняк-Камиша] Магдалена Собковяк-Чарнецька, коментуючи заяву Зеленського щодо [можливого] рішення Трампа передати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot, сказала:

"Ми подали пропозицію, що якщо планується будівництво такого заводу в Україні, то пропонуємо побудувати його на території Польщі, щоб він був на ТАК ЗВАНІЙ безпечній території".

"Так званій"!!! Все вже в польському Міноборони розуміють…

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