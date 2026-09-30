В Нидерландах зафиксирован самый молодой в мире известный случай проведения эвтаназии. Согласно отчету голландской комиссии по расследованию случаев смерти, процедура была проведена в конце прошлого года ребенку, которому на тот момент было почти 24 месяца.

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Ранее в отчетах указывался лишь общий возраст – до 12 лет. Об этом сообщает The Telegraph.

Тяжелый диагноз и невыносимые страдания

Пол ребенка не раскрывается. Известно, что он страдал от тяжелого повреждения головного мозга, церебрального паралича, нарушений зрения и частых эпилептических припадков.

Кроме того, из-за осложнений у ребенка было затруднено дыхание и регулярно возникали многочисленные инфекции, неоднократно приводившие к сепсису. Медицинская комиссия установила, что ребенок испытывал невыносимые страдания без надежды на выздоровление.

Процедура эвтаназии была проведена путем постепенной седации (состояние, при котором пациент находится в состоянии легкого сна, но сохраняет самостоятельное дыхание) с использованием препаратов, вызывающих кому.

Законодательная база и условия проведения

Нидерланды стали первой страной в мире, легализовавшей эвтаназию в 2002 году для лиц с неизлечимыми заболеваниями, причиняющими тяжелые физические или психические страдания.

Расширение законодательства, разрешающее эвтаназию для неизлечимо больных детей в возрасте от 1 года до 12 лет, вступило в силу два года назад. До этой реформы четкой правовой базы для данной возрастной категории не существовало, так как считалось, что дети этого возраста не способны самостоятельно принимать подобные решения. Эвтаназия была доступна только для младенцев (до 1 года) и подростков старше 12 лет.

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Для проведения процедуры ребенку от 1 до 12 лет по закону Нидерландов обязательны следующие условия: обязательное проведение консультаций с родителями и их полное согласие; подтверждение врачами факта, что ребенок испытывает невыносимые страдания; официальное медицинское заключение об отсутствии надежды на улучшение состояния или выздоровление.

До этого случая самым молодым пациентом, прошедшим эвтаназию, считался девятилетний ребенок из Бельгии, которому сделали смертельную инъекцию в 2016 или 2017 году. Бельгия стала первой страной, отменившей любые возрастные ограничения для эвтаназии еще в 2014 году.

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