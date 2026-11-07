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"Очень масштабное соглашение": Трамп снова анонсировал "важные" договоренности по Украине

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
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"Очень масштабное соглашение": Трамп снова анонсировал "важные" договоренности по Украине
Трамп снова анонсировал важные договоренности по Украине. Источник: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил о проведении серии телефонных переговоров, посвященных урегулированию войны в Украине. Также американский лидер прокомментировал предстоящую встречу сторон в Абу-Даби.

По словам Трампа, и Киев, и Москва готовы к диалогу. Об этом американский президент сообщил журналистам в ходе публичного выступления, трансляцию которого вел Белый дом.

Диалог воюющих стран

По информации главы Белого дома, стороны конфликта впервые продемонстрировали готовность к дипломатическому решению.

"Сегодня я провел телефонные переговоры, завтра будут еще. В понедельник и вторник у них состоится встреча", – заявил президент США.

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Тайные контакты и масштабные планы

При этом Трамп не уточнил, с кем именно он общался в рамках текущих консультаций. Характеризуя потенциальные результаты готовящихся контактов, американский лидер в очередной раз назвал возможную договоренность "очень масштабным соглашением".

"Россия и Украина, я думаю, впервые хотят договориться. У нас встречи. Мне сегодня звонили, у меня будет разговор завтра. Как вы знаете, у них встречи в понедельник и вторник. Но они, я думаю, хотят договориться. Это будет очень масштабное соглашение. Думаю, оно будет касаться всей Европы. Это будет очень крупное урегулирование", – сообщил президент США.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что "Россия серьезно настроена на встречу в Абу-Даби".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Джаред Кушнер заявил, что США проведут переговоры с Украиной и Россией в Абу-Даби. Он также сформулировал упомянутые в материале 5 целей и произнес тираду о неприкосновенности территориальной целостности и суверенитета стран.

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