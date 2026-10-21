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Дружба Трампа и Виткоффа началась с сэндвича: интересные факты о переговорщике США, прибывшем к Путину

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read3 мин
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Дружба Трампа и Виткоффа началась с сэндвича: интересные факты о переговорщике США, прибывшем к Путину
Спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф. Источник: president.gov.ua

Специальный посланник президента США Стив Виткофф стал ключевой фигурой в дипломатических усилиях президента Дональда Трампа. В частности, 21 октября он вновь прибыл с визитом в Санкт-Петербург, РФ, для переговоров по урегулированию российско-украинской войны, и провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

До вступления в должность он сыграл большую роль в переговорах о прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и ХАМАС в январе 2025 года. В целом Трамп настолько доверяет Виткоффу, что в американо-российских и американо-иранских отношениях тот фактически взял на себя полномочия Государственного департамента и его главы Марко Рубио. О том, кто такой Стив Виткофф и как началось его сотрудничество с Трампом, а также об интересных фактах о спецпредставителе американского президента рассказывает OBOZ.UA.

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Знакомство Виткоффа с Трампом

67-летний Стивен Чарльз Виткофф – американский миллиардер родом из Нью-Йорка, инвестор и застройщик, адвокат, специальный посланник США на Ближнем Востоке, основатель и глава Witkoff Group. Имеет юридическое образование, начал карьеру адвокатом в сфере недвижимости, работал в юридической фирме Dreyer & Traub.

Именно там в 1986 году Виткофф и познакомился с Дональдом Трампом, который тогда еще был бизнесменом. Их деловое сотрудничество переросло в личную дружбу. А их знакомство началось с… сэндвича. Как позже вспоминал сам Виткофф, он до глубокой ночи работал над сделкой по продаже недвижимости, к которой был причастен и Трамп. Было уже за полночь, и Виткофф выбежал в магазин купить что-нибудь поесть – и застал будущего президента США, у которого при себе не оказалось наличных.

"Я заказал ему сэндвич с ветчиной и швейцарским сыром. – Ред.", – вспомнил Виткофф в 2023 году, давая показания в суде Нью-Йорка по делу о мошенничестве с недвижимостью. Кстати, Виткофф тогда одним из первых выступил именно в защиту Трампа.

Похоже, Трамп не забыл добрый жест Виткоффа и через восемь лет встретил его и напомнил об "инциденте с сэндвичем". С тех пор они и начали дружить.

Многолетние деловые отношения

Сам президент США называл своего бывшего юриста "особым другом" и пользовался его советами по налоговым льготам во время первого срока. А Виткофф тем временем рассказывал, как Трамп вдохновил его все-таки начать карьеру в бизнесе и помог пережить потерю сына Эндрю в 2011 году.

Виткофф также был сопредседателем инаугурационного комитета Трампа на выборах 2024 года, а после возвращения Трампа в Белый дом Виткоффа назначили специальным представителем по вопросам Ближнего Востока.

Виткофф оценил переговоры в Киеве и Москве

Какие ключевые вопросы решил Виткофф

Виткофф фактически начал работать еще до вступления Трампа в должность президента США.

Во время первого президентского срока Трампа он возглавлял инициативу Great American Economic Revival Industry Group, которая боролась с экономическим кризисом в условиях COVID-19.

Также он параллельно с чиновниками администрации Байдена работал над заключением соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Он присоединился к сложным переговорам о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. По данным New York Times, именно его прямолинейный и даже агрессивный стиль способствовал достижению соглашения об обмене 33 заложников ХАМАС примерно на 1000 палестинских заключенных. В январе Виткофф посетил Газу, чтобы лично проконтролировать соблюдение условий перемирия.

Результаты работы Виткоффа еще больше укрепили его авторитет в глазах нынешнего президента США. Вероятно, именно поэтому Трамп поручил ему другую, гораздо более сложную задачу – поиск решения проблемы полномасштабного вторжения России в Украину.

В качестве специального представителя президента США он совершил ряд визитов в Москву и вступил в переговоры, направленные на прекращение боевых действий. В феврале этого года Виткофф совершил первый визит в Москву после вступления Трампа в должность. Этот шаг стал началом его участия в потенциальной дипломатической миссии по Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что утром 21 октября специальный посланник президента США Стив Виткофф  прибыл с визитом в Санкт-Петербург. Там он провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Американская делегация обсудила с главой Кремля мирное урегулирование российско-украинской войны.

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