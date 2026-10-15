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Дрон впервые атаковал нефтяной танкер в водах Румынии, произошел пожар: появились данные о судьбе экипажа

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
icon 1,2 т.
Дрон впервые атаковал нефтяной танкер в водах Румынии, произошел пожар: появились данные о судьбе экипажа
Дрон впервые атаковал нефтяной танкер в водах Румынии. Источник: Marine Traffic

В территориальных водах Румынии нефтяной танкер YARA J под флагом Коморских подвергся атаке беспилотников. В момент удара на бортубыло 17 членов экипажа из Сирии, Индии и Ирана.

Гражданское торговое судно направлялось в Украину. Об этом сообщает Radio Constanta.

Информация об атаке

Лидер Свободного профсоюза моряков Адриан Михэлчиою заявил, что нападение было "умышленным, совершенным на судно, которое, вероятно, направлялось в Украину и которое впервые подверглось нападению в территориальных водах Румынии".

Также он заявил, что экипажу ничего не угрожает. Эвакуация после атаки БПЛА не проводилась. По предварительной информации, двигатели корабля исправны, поэтому танкер может продолжать движение своим ходом.

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Нефтяной танкер был атаковал беспилотником в территориальных водах Румынии, в порту Сулина.

По состоянию на 10:00 утра 15 октября сервис Marine Traffic показывает текущий статус и позицию танкер. После атаки судно находится на якорной стоянке на рейде в районе Сулинского гирла Дуная.

Дрон впервые атаковал нефтяной танкер в водах Румынии, произошел пожар: появились данные о судьбе экипажа

Дрон атаковал танкер в водах Румынии. Источник: Marine Traffic

Напомним, премьер-министр Болгарии Румен Радев отреагировал на удар по коммерческому судну в непосредственной близости от территориальных вод его страны. Глава правительства назвал такие атаки "абсолютно неприемлемыми" и анонсировали вызов российского посла "на ковер".

Ранее у берегов Болгарии дроны атаковали два торговых судна в экономической зоне страны. Одно судно получило серьезные повреждения корпуса и затонуло, а судьба его экипажа остается неизвестной. С второго судна эвакуировали 18 моряков, двое из них получили серьезные травмы.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за целенаправленных российских ударов по украинским портам экспорт зерна фактически заблокирован, а под угрозой порчи оказалась треть урожая. Это может создать риски не только для Украины, но и для продовольственной безопасности нестабильных регионов мира.

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