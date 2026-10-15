Дрон впервые атаковал нефтяной танкер в водах Румынии, произошел пожар: появились данные о судьбе экипажа

В территориальных водах Румынии нефтяной танкер YARA J под флагом Коморских подвергся атаке беспилотников. В момент удара на бортубыло 17 членов экипажа из Сирии, Индии и Ирана.

Видео дня

Гражданское торговое судно направлялось в Украину. Об этом сообщает Radio Constanta.

Информация об атаке

Лидер Свободного профсоюза моряков Адриан Михэлчиою заявил, что нападение было "умышленным, совершенным на судно, которое, вероятно, направлялось в Украину и которое впервые подверглось нападению в территориальных водах Румынии".

Также он заявил, что экипажу ничего не угрожает. Эвакуация после атаки БПЛА не проводилась. По предварительной информации, двигатели корабля исправны, поэтому танкер может продолжать движение своим ходом.

Нефтяной танкер был атаковал беспилотником в территориальных водах Румынии, в порту Сулина.

По состоянию на 10:00 утра 15 октября сервис Marine Traffic показывает текущий статус и позицию танкер. После атаки судно находится на якорной стоянке на рейде в районе Сулинского гирла Дуная.

РЕКЛАМА

Напомним, премьер-министр Болгарии Румен Радев отреагировал на удар по коммерческому судну в непосредственной близости от территориальных вод его страны. Глава правительства назвал такие атаки "абсолютно неприемлемыми" и анонсировали вызов российского посла "на ковер".

Ранее у берегов Болгарии дроны атаковали два торговых судна в экономической зоне страны. Одно судно получило серьезные повреждения корпуса и затонуло, а судьба его экипажа остается неизвестной. С второго судна эвакуировали 18 моряков, двое из них получили серьезные травмы.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, из-за целенаправленных российских ударов по украинским портам экспорт зерна фактически заблокирован, а под угрозой порчи оказалась треть урожая. Это может создать риски не только для Украины, но и для продовольственной безопасности нестабильных регионов мира.