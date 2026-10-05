Досрочные выборы в Испании: что известно об отношении к Украине консерваторов, которые могут прийти к власти

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о досрочных парламентских выборах, которые состоятся 29 ноября. Он решил распустить парламент после того, как правительство не смогло провести через Конгресс два декрета, касающихся жилищного вопроса, а его коалиция утратила необходимую поддержку.

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О решении Санчеса пишет El País. Премьер заявил, что в нынешней ситуации правительству не хватает

парламентского большинства даже для принятия срочных мер в сфере жилья. По его словам, после консультаций с членами правительства, партии и парламентскими партнерами он решил назначить выборы на 29 ноября.

Политика Украины

Во время выступления Санчес отдельно коснулся внешней политики своего правительства. Он заявил, что Испания поддерживает Украину, Европейский Союз и Организацию Объединенных Наций.

"Мы поддерживаем Украину, ЕС, ООН, боремся с тиранами, техноолигархами", — сказал Санчес. Он также заявил об увеличении международной помощи Испании и назвал страну одним из мировых ориентиров в вопросах мира, социальной политики и экономического развития.

При этом основное внимание предстоящей избирательной кампании будет сосредоточено на внутренней политике. По данным El País, опросы частных социологических институтов показывают преимущество правых партий. В сумме Народная партия и Vox, согласно этим прогнозам, могут набрать более 50% голосов.

Что дальше

Официальная предвыборная кампания начнётся за 15 дней до голосования, однако испанские политические силы уже фактически перешли в предвыборный режим. Голосование состоится 29 ноября.

Для Санчеса ситуация сложнее, чем во время выборов 2023 года. Тогда он смог сохранить пост благодаря коалиционным договоренностям, несмотря на то, что социалисты не набрали наибольшее количество голосов. Теперь опросы указывают на возможную победу правого блока.

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Отдельной проблемой для левых остается ситуация вокруг партий, находящихся левее PSOE. Бывшая партия Sumar теперь должна называться Frente Amplio, однако на момент подготовки материала это политическое пространство еще не определилось с кандидатом. Также не исключено, что левые силы пойдут на выборы отдельными списками из-за конфликта с Podemos.

На решение Санчеса о досрочных выборах повлияли не только проблемы с парламентским большинством, но и ряд судебных и политических кризисов. Среди них источник называет дела против бывших соратников премьера, расследования в отношении его жены и брата, а также другие громкие судебные процессы.

Главные истории дня

В итоге Санчес решил не дожидаться окончания законодательного срока и назначил досрочные выборы. Теперь результат голосования определит, смогут ли социалисты сохранить власть или Испания получит новое правительство во главе с правыми силами.

Позиция Vox

В марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, лидер испанской праворадикальной партии Vox Сантьяго Абаскаль заявлял, что украинских беженцев следует принимать в Испании. В то же время он проводил резкое различие между украинцами, спасающимися от войны, и мигрантами из мусульманских стран.

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Абаскаль также однозначно осудил российское вторжение в Украину и пытался дистанцировать Vox от сторонников Владимира Путина. Он называл президента Украины Владимира Зеленского примером для свободного мира, героем и патриотом.

В то же время позиция представителей Vox в начале войны была неоднозначной. В регионе Арагон политики партии отказались поддержать текст с осуждением российской агрессии, объяснив это нежеланием "импровизировать". Кроме того, двое представителей Vox в Сеуте публично выражали поддержку Путину, хотя впоследствии отказались от этих заявлений.

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В материале Anadolu Agency также отмечалось, что Абаскаль и другие европейские правые политики ранее подвергались критике из-за высказываний в поддержку Путина. Вставленный текст

Дистанция от Кремля

Исследование Уго Маркос-Марна "Испанские радикальные правые в тени вторжения в Украину", опубликованное в 2023 году Европейским центром популизма, отдельно рассматривало влияние войны в Украине на испанских правых популистов.

Автор анализировал выступления в испанском парламенте, посты партии Vox и ее лидера в Twitter, а также данные опросов Центра социологических исследований Испании. В исследовании отмечается, что связи между Кремлем и радикальными правыми силами Испании были относительно слабыми по сравнению с другими европейскими странами.

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В то же время после начала российского вторжения исследователь отметил попытки испанских правых сил дистанцироваться от Путина. Война в Украине стала важной темой партийной конкуренции, а позиции в отношении России начали меняться по мере того, как последствия вторжения становились все более очевидными.

Исследование при этом указывает, что на уровне отдельных избирателей картина была сложнее, а отношение к войне и России не сводилось к одной позиции.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о проведении досрочных парламентских выборов 29 ноября. Глава правительства заявил, что стремится получить более широкую поддержку избирателей и сформировать в парламенте более устойчивое прогрессивное большинство.