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До сих пор нет четких процедур: в Польше разрабатывают инструкции для работодателей на случай воздушной угрозы

София Закревская
София Закревская
Time to read3 мин
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До сих пор нет четких процедур: в Польше разрабатывают инструкции для работодателей на случай воздушной угрозы
Сирена системы гражданской защиты и оповещения населения в Польше
Источник: Cezary Aszkiełowicz/Agencja Wyborcza.pl

В Польше работают над руководством для работодателей и работников о действиях в случае воздушных угроз. Документ должен определить, как реагировать на предупреждения Правительственного центра безопасности (RCB) и когда следует приостанавливать работу.

Об этом сообщает Polskie Radio. Специальное руководство готовит польская Государственная инспекция труда. Работодатели продолжают обращаться к ней с вопросами, поскольку во многих компаниях до сих пор нет четких процедур на случай угрозы с воздуха.

Президент Люблинского отделения Союза предпринимателей и работодателей Лешек Кендзеравский заявил, что работники и работодатели должны заранее знать, куда направляться в случае опасности и при каких условиях работу необходимо приостановить.

Он отметил, что большое количество предупреждений RCB, особенно в приграничных районах, может привести к тому, что люди перестанут на них реагировать. Поэтому Кендзеравский считает необходимым четко определить, какие именно сообщения являются основанием для приостановки работы.

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В Государственной инспекции труда подтвердили, что работа над руководством продолжается. Рекомендации должны охватить различные виды предупреждений и уровни угрозы.

Документ призван предоставить работодателям понятный алгоритм действий в ситуациях, когда возникает угроза для работников.

Ранее Министерство внутренних дел и управления Польши подготовило инструкцию о действиях в случае угрозы воздушной атаки – руководство, которое шаг за шагом показывает, как подготовиться заранее и как вести себя после объявления тревоги.

В нем говорится о том, где и как искать безопасное укрытие; что делать, если невозможно добраться до укрытия; как выбрать самое безопасное помещение в доме или другом здании; как применять правило двух стен; что должно быть в эвакуационном рюкзаке.

Напомним: российская армия вечером в понедельник, 28 сентября, нацелила реактивный БпЛА типа "Шахед" на международный пункт пропуска "Ягодин" на границе Волынской области с Польшей. Взрыв повредил помещение КПП на въезде в терминал.

Из-за этой атаки РФ сирены также звучали в приграничных громадах Польши, а именно в Люблинском воеводстве. Оперативное командование Вооруженных сил РП сообщило, что польская военная авиация поднималась в воздух.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие недели и месяцы будут сложными для поляков из-за все более агрессивных действий России против Украины. По его словам, российские атаки приближаются к польской границе и уже регулярно происходят вблизи пограничной инфраструктуры.

Также мы писали о том, что Польша изменила правила применения военной авиации в отношении воздушных целей. Теперь польские пилоты при необходимости могут сбивать объекты, которые находятся за пределами их визуальной видимости.

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