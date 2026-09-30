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Дождь идет 34 дня подряд: в Токио зафиксировали самую длительную серию осадков за всю историю наблюдений

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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Дождь идет 34 дня подряд: в Токио зафиксировали самую длительную серию осадков за всю историю наблюдений
Дождь в районе Сибуя города Токио (Япония). 21 сентября 2026 года
Источник: Rie KIKUCHI / AFP via Getty Images

В центральной части Токио уже больше месяца – 34 суток подряд – идет дождь. Этот показатель был зафиксирован во вторник, 29 сентября, и такая продолжительная непогода побила рекорд.

Как сообщает Kyodo News, осадки в центральных районах столицы Японии начались еще 27 августа. Это самый продолжительный дождь в городе, зафиксированный за всю историю наблюдений, то есть с 1886 года.

Предыдущий рекорд для Токио составлял 33 суток осадков подряд (с 27 июня по 29 июля 2019-го).

Национальное метеорологическое агентство пояснило, что такая ситуация обусловлена, в частности, приближением тайфунов, задержкой осеннего дождевого фронта и низким атмосферным давлением.

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Наибольшее количество осадков за эти 34 суток – 156 миллиметров, выпавших 21 сентября. В целом в центральной части Токио к понедельнику выпало 629 миллиметров осадков, что примерно в три раза превышает средний показатель за весь сентябрь. Это приближается к сентябрьскому рекорду в 670,9 миллиметра, установленному в 1958 году, сообщило метеорологическое агентство.

Во вторник, 29 сентября, дождь шел также на востоке и западе Японии, а утром в Этидзен (префектура Фукуи, центральная часть страны) всего за час выпало более 30 мм осадков.

Синоптики ожидают, что дожди будут продолжаться (преимущественно на востоке Японии) как минимум до четверга, 1 октября.

Как ранее писал OBOZ.UA, начало октября в Украине может оказаться теплым, солнечным и без значительных осадков. В то же время в первой половине месяца не исключены заморозки, которые вполне характерны для этого периода.

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