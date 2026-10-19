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Добавляли в еду краску: как в Китае наказали управляющую садиком, где отравились 247 детей

Дарья ДуроваДарья Дурова
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Добавляли в еду краску: как в Китае наказали управляющую садиком, где отравились 247 детей
В КНР в садике травили детей, чтобы еда выглядела более яркой и красивой. Источник: фото в коллаже от BBC и Центрального телевидения КНР

Суд в Китае вынес суровое наказание управительнице детским садом Хэши Пэйсинь в городе Тяньшуй, где 247 маленьких воспитанников отравились свинцом. Ли Хуйфан проведет остаток жизни за решеткой; кроме того, у женщины должны конфисковать личное имущество стоимостью около 500 000 юаней (~107 000 долларов США).

Промежуточный народный суд Ланьчжоу также приговорил Чжу Цзиньлинь, исполнительную директоршу садика, к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере 300 000 юаней (~65 000 долларов США). Четырех работников кухни приговорили к срокам от шести до восьми лет, передает китайская государственная телекомпания CCTV.

Добавляли в еду краску: как в Китае наказали управляющую садиком, где отравились 247 детей

Повара детского сада добавляют красящий пигмент в еду. Источник: Центральное телевидение Китая

Что произошло в детском саду

В этом учреждении детей кормили некачественной едой. В блюда добавляли несъедобную краску со свинцом для получения насыщенных цветов и визуальной привлекательности.

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Правоохранители полагают, что такой приказ работники кухни получили от руководства учреждения дошкольного образования. По сообщению ABC News & Headlines, пищу отравляли как минимум с мая 2024 года.

На питание обратили внимание только после того, как дети и некоторые взрослые массово заболели. В июле 2025 года у около 247 учеников и более 20 сотрудников был обнаружен аномально высокий уровень свинца в крови.

Последние отравленные продукты – паровые красные финиковые лепешки и кукурузные булочки с колбасой – показали содержание свинца 1052 мг/кг и 1340 мг/кг соответственно. Это более чем в 2100 раз превышает национальную норму безопасности Китая (она составляет 0,5 мг/кг).

Высокие концентрации свинца могут повредить мозг и нервную систему и особенно опасны для детей.

За день до вынесения приговора Всемирная организация здравоохранения призвала страны усилить контроль за питанием несовершеннолетних. "Отравление свинцом является одной из самых серьезных, но в то же время игнорируемых угроз здоровью и окружающей среде в мире", – заявил 15 октября Брюс Гордон, глава департамента охраны окружающей среды ВОЗ.

В организации добавили, что заражение может происходить через краску, кухонную утварь, косметику, специи и промышленное загрязнение.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Ужгороде медики скорой помощи госпитализировали 7-летнего мальчика после того, как он покурил электронную сигарету и выпил энергетик. После оказания неотложной помощи на месте пациента доставили в городскую детскую клиническую больницу.

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