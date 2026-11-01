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Дети в российских костюмах у Белого дома на Хэллоуин: что о них известно. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read3 мин
342
Дети в российских костюмах у Белого дома на Хэллоуин: что о них известно. Фото
Этот эпизод привлек особое внимание. Источник: Скриншот

29 октября 2026 года президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания устроили празднование Хэллоуина у Белого дома. Во время мероприятия супруги раздавали детям конфеты, а празднование транслировали, в частности, на YouTube.

Среди присутствующих оказались мальчик в советской военной форме и девочка в традиционной русской одежде с кокошником. Их костюмы вызвали бурную реакцию в украинских соцсетях, а информация о том, что дети якобы являются сыном и дочерью советника Трампа Стивена Миллера, оказалась ложной.

Какие костюмы детей на Хэллоуин у Белого дома привлекли внимание

Во время празднования Хэллоуина 29 октября Дональд Трамп и его жена Мелания раздавали детям конфеты. Среди них заметили мальчика в советской военной форме и девочку в традиционном русском наряде с кокошником на голове.

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Дети в российских костюмах у Белого дома на Хэллоуин: что о них известно. Фото

Хэллоуин в Белом доме – дети в русских костюмах. Источник: Скриншот

Этот эпизод привлек особое внимание украинских пользователей соцсетей.

Украинский режиссер Олесь Санин отреагировал на увиденное в Facebook: "Конфеты или смерть. Мне кажется, что московские жители Белого дома сами себя выдают".

Украинская писательница и художница Елена Павлова в комментариях к его посту ответила: "Они просто переоделись в злых духов".

Историк Александр Зинченко также присоединился к обсуждению, пошутив: "Они принесли полоний. В дополнение к чаю".

Как украинцы отреагировали на русские костюмы детей

Отдельный пост инциденту посвятил народный депутат, историк и бывший руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Нет, серьезно, дети выбрали самые страшные костюмы на Хеллоуин: мальчик – "русский солдат", девочка – что-то вроде "величия русской культуры". А вместо обычного "сладость или гадость" они должны были написать "денацификация или смерть"", – написал он.

Украинская журналистка-расследовательница Татьяна Козырева также обратила внимание на контраст между празднованием в США и событиями в Украине.

"В то время как в Олешках уже два дня действует перемирие, а российские баллистические ракеты падают на Киев, президент США и первая леди устроили празднование Хеллоуина, самым громким звуком которого стал пролет президентского самолета Air Force One. К удивлению многих, некоторые дети пришли в советской военной форме и традиционных русских кокошниках. "Как говорится, "жуткий сезон"", – написала она в Facebook.

Украинский предприниматель и блогер Валерий Пекар также прокомментировал появление детей в такой одежде: "Российская военная форма и кокошники в Белом доме. Этот мир немного сошел с рельсов".

Что было написано на шевроне мальчика

Фотографию с деталями костюма мальчика опубликовал в Facebook Сергей Корсунский – ученый и дипломат, ранее занимавший пост посла Украины в Японии.

На фотографии видна надпись на шевроне военной формы – "танковые войска" на русском языке.

"На случай, если вы пропустили, это приглашение для русского православного священника в Овальный кабинет. Что ж, теперь мы можем поближе познакомиться с будущим России", – написал Корсунский.

Были ли дети в русских костюмах детьми Стивена Миллера

После появления фотографий в соцсетях начали предполагать, что мальчик и девочка в русской одежде – сын и дочь Стивена Миллера, старшего советника президента США Дональда Трампа по политическим вопросам.

Однако эта информация не соответствует действительности. В частности, его жена опубликовала фотографии, на которых видно, в какой одежде дети Стивена Миллера на самом деле пришли на празднование в Белый дом.

Таким образом, пока остается неизвестным, чьи именно дети появились на мероприятии в советской военной форме и традиционной русской одежде.

Дети в российских костюмах у Белого дома на Хэллоуин: что о них известно. Фото

Хеллоуин в Белом доме – дети в русских костюмах. Источник: Скриншот

Дети в российских костюмах у Белого дома на Хэллоуин: что о них известно. Фото

Хеллоуин в Белом доме – дети в русских костюмах. Источник: Скриншот

Дети в российских костюмах у Белого дома на Хэллоуин: что о них известно. Фото

Хеллоуин в Белом доме – дети в русских костюмах. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, во время празднования Хеллоуина в Белом доме 29 октября внимание привлекли мальчик в военной форме с советской фуражкой и девочка в кокошнике и сарафане. Фотографии детей на фоне президентской четы вызвали дискуссию в украинском сегменте соцсетей.

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