Япония добилась нового результата в разработке электромагнитной рельсовой пушки – перспективного оружия, которое разгоняет снаряды с помощью электрической энергии, а не порохового заряда. Во время испытаний специалисты успешно произвели десять выстрелов подряд, продемонстрировав возможность повысить скорострельность установки и усовершенствовать ее систему питания.

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Об этом сообщает японское издание Yahoo Japan. Рельсовая пушка (railgun) – это перспективный вид вооружения, использующий электромагнитную силу для разгона снарядов до чрезвычайно высоких скоростей.

В отличие от традиционной артиллерии, для выстрела ей не нужен порох: ускорение происходит благодаря взаимодействию электрического тока и магнитного поля, создающего силу Лоренца.

Принцип работы установки заключается в том, что между двумя металлическими рельсами пропускают мощный электрический ток. Снаряд, размещенный между ними, под действием электромагнитной силы ускоряется и вылетает из ствола.

Япония уже достигла заметных результатов в разработке этой технологии. В частности, для установки калибра 40 мм удалось достичь начальной скорости снаряда более 2300 м/с, что соответствует примерно 8300 км/ч. Также исследователи сообщали о ресурсе рельсов более 200 выстрелов.

В 2025 году Япония провела испытания пушки непосредственно в морских условиях. Ее установили на кормовой полетной палубе испытательного корабля Морских сил самообороны "Асука". Это стало важным этапом проверки возможности использования электромагнитного оружия на военных кораблях.

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Что показали новые испытания

Одним из главных препятствий для практического использования рельсовых пушек остается потребность в огромном количестве электроэнергии. Традиционные системы питания требуют крупных конденсаторных установок, что затрудняет размещение такого вооружения на кораблях и военной технике.

Для решения этой проблемы японское Агентство по закупкам, технологиям и логистике изучает возможность использования аккумуляторных технологий, разработанных гражданским сектором.

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В частности, во время новых испытаний применили литий-титанатные аккумуляторы, способные обеспечивать высокую мощность. Именно эта система питания позволила произвести десять выстрелов с промежутком примерно в 10 секунд между ними.

В то же время важно, что испытания проводили не с основной 40-миллиметровой установкой, а с уменьшенным образцом калибра 16 мм. Начальная скорость снаряда составляла около 240 м/с.

То есть японские специалисты пока не продемонстрировали возможность десяти последовательных выстрелов на сверхвысоких скоростях. Главным результатом стало подтверждение работоспособности более компактной системы питания и ее потенциала для повышения скорострельности будущих установок.

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Какие перспективы у этой технологии

Рейковые пушки рассматривают как перспективное направление развития военных технологий. Благодаря высокой скорости снарядов их потенциально можно использовать для поражения различных целей, в частности воздушных объектов и ракет.

Однако для полноценного внедрения такого оружия необходимо решить проблемы износа металлических рельсов, обеспечения стабильного электропитания и возможности вести повторные выстрелы без длительных пауз.

В то же время принцип электромагнитного ускорения может найти применение и за пределами оборонной сферы. В частности, его рассматривают как основу для создания масс-драйверов – систем, способных запускать грузы с поверхности Луны в космос с помощью электромагнитной силы. Это могло бы стать одним из возможных способов транспортировки лунных ресурсов и строительных материалов для будущих космических станций.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на сегодняшний день Япония остается единственной страной в мире, которая производит ракеты для ЗРК Patriot на условиях локализации. Другие государства, такие как Германия и Польша, пока только находятся на пути к этому.