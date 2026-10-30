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Госдеп США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет для Patriot на $2,1 млрд

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
225
Patriot
Установка Patriot. Иллюстративное фото. Источник: CNN

Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил возможную продажу военной продукции правительству Украины, а именно зенитных ракет для Patriot модификации PAC-3 Missile Segment Enhancement и связанного с ними оборудования. Киев запросил 500 таких боеприпасов.

Общая стоимость этого пакета составляет 2,1 миллиарда долларов. Закупка будет полностью финансироваться партнерами и союзниками, заявила пресс-служба на сайте американского внешнеполитического ведомства в пятницу, 30 октября.

Помимо ракет, США должны продать "секретные и несекретные запчасти для PAC-3 MSE и другие связанные элементы логистики и программной поддержки".

Киев оплатит эту покупку за счет пожертвований Канады, Германии и Норвегии через программу JUMPSTART и национальных средств, профинансированных займом Европейского Союза.

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"Эта предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности страны-партнера, что является движущей силой политической и экономической стабильности в Европе", – сообщили в Госдепартаменте.

Там также отметили, что потенциальная сделка "не окажет негативного влияния на обороноспособность США".

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