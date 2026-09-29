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"Демократы этого сделать не смогут": Трамп вновь пообещал каждому американцу по 5 тысяч долларов

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
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"Демократы этого сделать не смогут": Трамп вновь пообещал каждому американцу по 5 тысяч долларов
Трамп пообещал каждому американцу по 5 тысяч долларов
Источник: Julia Demaree Nikhinson/AP

Президент США Дональд Трамп вновь пообещал выплатить по 5 тысяч долларов каждому взрослому американцу. Выплаты станут возможными, если республиканцы сохранят большинство в Палате представителей и Сенате.

Об этом он заявил в понедельник во время брифинга в Белом доме, увязав реализацию предложения с результатами промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2026 года. По его словам, средства для этого должны обеспечить доходы от тарифной политики его администрации.

"Если республиканцы получат большинство в Палате представителей и Сенате, каждый взрослый получит пять тысяч долларов. И мы сможем это сделать", — сказал Трамп.

Президент США также заявил, что благодаря тарифам Соединенные Штаты получают сотни миллиардов долларов. Трамп противопоставил свое предложение политике демократов, утверждая, что их действия могут привести к экономическому спаду.

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Выплаты взрослым

Идею выплат Трамп ранее представлял как своеобразный "дивиденд" для американцев. Во время Республиканского национального съезда, посвященного промежуточным выборам, он заявлял, что каждый взрослый гражданин США может получить 5 тысяч долларов в случае победы республиканцев в Палате представителей и Сенате.

Для реализации программы потребуется одобрение Конгресса. По приведенным в материале оценкам, общая стоимость таких выплат может превысить $1 трлн без учета административных расходов.

Пока не определено, как именно будут осуществляться выплаты и когда граждане смогут их получить. В то же время в материале отмечается, что недавний опрос показал невысокую поддержку этой идеи среди избирателей, а часть опрошенных заявила, что предложение даже снижает их готовность голосовать за республиканцев.

Ранее, во время второго президентского срока Трампа, представители его администрации также говорили о других возможных выплатах американцам. Среди них назывались 5 тысяч долларов в качестве возврата средств от деятельности Department of Government Efficiency (DOGE), 2 тысячи долларов из поступлений от тарифов и 1 тысяча долларов в связи с истечением срока действия отдельных субсидий по программе Affordable Care Act.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп становится токсичным для республиканцев: к выборам его уже убирают из кампаний.

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