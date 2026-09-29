Трамп пообещал каждому американцу по 5 тысяч долларов

Президент США Дональд Трамп вновь пообещал выплатить по 5 тысяч долларов каждому взрослому американцу. Выплаты станут возможными, если республиканцы сохранят большинство в Палате представителей и Сенате.

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Об этом он заявил в понедельник во время брифинга в Белом доме, увязав реализацию предложения с результатами промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2026 года. По его словам, средства для этого должны обеспечить доходы от тарифной политики его администрации.

"Если республиканцы получат большинство в Палате представителей и Сенате, каждый взрослый получит пять тысяч долларов. И мы сможем это сделать", — сказал Трамп.

Президент США также заявил, что благодаря тарифам Соединенные Штаты получают сотни миллиардов долларов. Трамп противопоставил свое предложение политике демократов, утверждая, что их действия могут привести к экономическому спаду.

Выплаты взрослым

Идею выплат Трамп ранее представлял как своеобразный "дивиденд" для американцев. Во время Республиканского национального съезда, посвященного промежуточным выборам, он заявлял, что каждый взрослый гражданин США может получить 5 тысяч долларов в случае победы республиканцев в Палате представителей и Сенате.

Для реализации программы потребуется одобрение Конгресса. По приведенным в материале оценкам, общая стоимость таких выплат может превысить $1 трлн без учета административных расходов.

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Пока не определено, как именно будут осуществляться выплаты и когда граждане смогут их получить. В то же время в материале отмечается, что недавний опрос показал невысокую поддержку этой идеи среди избирателей, а часть опрошенных заявила, что предложение даже снижает их готовность голосовать за республиканцев.

Ранее, во время второго президентского срока Трампа, представители его администрации также говорили о других возможных выплатах американцам. Среди них назывались 5 тысяч долларов в качестве возврата средств от деятельности Department of Government Efficiency (DOGE), 2 тысячи долларов из поступлений от тарифов и 1 тысяча долларов в связи с истечением срока действия отдельных субсидий по программе Affordable Care Act.

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Как ранее сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп становится токсичным для республиканцев: к выборам его уже убирают из кампаний.

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