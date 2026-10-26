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Оказывали ожесточенное сопротивление: в Иордании ранили и задержали трех террористов, напавших на церковь и убивших 9 человек

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
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Оказывали ожесточенное сопротивление: в Иордании ранили и задержали трех террористов, напавших на церковь и убивших 9 человек
Раненый мужчина. Источник: Anadolu/IMAGO.

В Иордании силовики задержали троих мужчин, которых подозревают в причастности к нападению на похоронную церемонию в греческой православной церкви. Теракт произошел в пятницу, 23 октября, в результате него погибли девять человек, еще около 40 получили ранения.

Операция прошла ранним утром в провинции Карак, примерно в 120 километрах к юго-западу от столицы страны Аммана. Об этом сообщает издание DW

По информации местных сил безопасности, вооруженных мужчин обнаружили в заброшенном доме. Во время операции завязалась перестрелка. Известно, что подозреваемые оказали ожесточенное сопротивление, однако в итоге их удалось обезвредить и взять под стражу. Все трое получили тяжелые ранения. Среди представителей сил безопасности пострадавших не было.

Во время задержания правоохранители изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. Министр внутренних дел Иордании Мазен аль-Фарая заявил, что подозреваемых установили вскоре после нападения, а спецслужбы использовали все доступные средства для их розыска.

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Оказывали ожесточенное сопротивление: в Иордании ранили и задержали трех террористов, напавших на церковь и убивших 9 человек

Силы безопасности Иордании арестовали трех подозреваемых после перестрелки на рассвете. Источник: Reuters.

Король Иордании Абдалла II ранее приказал силовым структурам жестко реагировать на любые попытки подорвать единство общества. После задержания подозреваемых он подчеркнул, что виновные не избегут наказания, а сторонникам идеологий, разобщающих иорданцев, не позволят действовать безнаказанно.

Задержание принесло некоторое облегчение родственникам погибших. Один из них, сам переживший нападение, заявил государственному телеканалу Al-Mamlaka, что это событие отчасти утихомирило боль семей погибших и всего иорданского народа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в южной провинции Карак в Иордании вооруженные мужчины открыли огонь по людям возле церкви Святого Георгия в городе Хмуд. По меньшей мере семь человек погибли, еще 40 получили ранения. Нападение произошло в пятницу, когда местные жители собрались на похороны одного из членов общины.

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