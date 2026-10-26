Оказывали ожесточенное сопротивление: в Иордании ранили и задержали трех террористов, напавших на церковь и убивших 9 человек

В Иордании силовики задержали троих мужчин, которых подозревают в причастности к нападению на похоронную церемонию в греческой православной церкви. Теракт произошел в пятницу, 23 октября, в результате него погибли девять человек, еще около 40 получили ранения.

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Операция прошла ранним утром в провинции Карак, примерно в 120 километрах к юго-западу от столицы страны Аммана. Об этом сообщает издание DW.

По информации местных сил безопасности, вооруженных мужчин обнаружили в заброшенном доме. Во время операции завязалась перестрелка. Известно, что подозреваемые оказали ожесточенное сопротивление, однако в итоге их удалось обезвредить и взять под стражу. Все трое получили тяжелые ранения. Среди представителей сил безопасности пострадавших не было.

Во время задержания правоохранители изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. Министр внутренних дел Иордании Мазен аль-Фарая заявил, что подозреваемых установили вскоре после нападения, а спецслужбы использовали все доступные средства для их розыска.

Король Иордании Абдалла II ранее приказал силовым структурам жестко реагировать на любые попытки подорвать единство общества. После задержания подозреваемых он подчеркнул, что виновные не избегут наказания, а сторонникам идеологий, разобщающих иорданцев, не позволят действовать безнаказанно.

Задержание принесло некоторое облегчение родственникам погибших. Один из них, сам переживший нападение, заявил государственному телеканалу Al-Mamlaka, что это событие отчасти утихомирило боль семей погибших и всего иорданского народа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в южной провинции Карак в Иордании вооруженные мужчины открыли огонь по людям возле церкви Святого Георгия в городе Хмуд. По меньшей мере семь человек погибли, еще 40 получили ранения. Нападение произошло в пятницу, когда местные жители собрались на похороны одного из членов общины.