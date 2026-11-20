Российский диктатор Владимир Путин допустил участие европейских стран в будущих переговорах о завершении войны в Украине, однако выдвинул для этого отдельное условие. А именно – представители Европы должны сначала посетить Москву, чтобы обсудить свои предложения с российской стороной. В Европе в целом согласны на переговоры, но также выдвигают свои условия.

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Причем Москва "не является желательным местом для таких переговоров". Именно так предложение главаря Кремля прокомментировали во Франции и Германии.

Что сказали в ФРГ

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил открытость к предложению Путина.

"Отказ от приглашения был бы совершенно неправильным сигналом. Нам нужно разговаривать. Только те, кто разговаривает, в конечном итоге могут добиться результатов", – сказал он.

По словам Писториуса, пока из Кремля не поступало приглашений и "если сейчас оттуда пошлют первые сигналы и пригласят европейцев на переговоры, то это будет одобрено во всех отношениях". Потому что в конечном итоге "важны не объявления и приглашения, а результаты", и "прекращение огня – часть этого".

Но по крайней мере пока такие встречи могут проходить не в Москве и не в России.

"То, что Москва не является желательным местом для проведения переговоров, говорит само за себя", – сказал Писториус.

Что сказали во Франции

Комментируя этот вопрос, советник президента Франции Эммануэля Макрона не стал зацикливаться непосредственно на месте встречи. Французский лидер считает, что главное – "играть полноценную роль" в качестве стороны переговоров. Соответственно, Россия должна "гарантировать полноценное участие Европы" в переговорах наряду с США и Киевом.

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"Наше требование будет заключаться в том, чтобы начало или формализация этого диалога четко означали, что Россия признает полноценную роль европейцев в переговорах и их активное участие в следующем раунде вместе с Соединенными Штатами и Украиной", – сказал советник Макрона.

По его словам, в Елисейском дворце "приветствуют предложение Москвы об установлении официального диалога", но пока что говорить о визитах в Кремль рано. И в любом случае "европейские страны сначала должны согласовать свои позиции" с Вашингтоном и Киевом.

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Что предшествовало

Ранее Москва выступала против непосредственного участия европейских представителей в переговорах о войне в Украине, хотя американская сторона настаивала на привлечении Европы.

Так, во время переговоров в Абу-Даби представители Великобритании, Германии, Франции, Италии и Европейской комиссии встречались с украинской и американской делегациями, однако непосредственно в трехсторонних переговорах с участием России они не участвовали.

Как сообщал OBOZ.UA, в китайском Шэньчжэне завершился первый трехсторонний саммит президента США Дональда Трампа, российского диктатора Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина. Участники не выступили с совместным заявлением, как анонсировали ранее, однако позже согласовали декларацию "о мире", в которой не упоминается Украина.

После этого Владимир Путин и допустил участие европейских стран в будущих переговорах о завершении войны в Украине.