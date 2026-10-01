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"Способны ли мы это пережить?" В Германии подсчитали ущерб от кибератак, саботажа и шпионажа

София Закревская
София Закревская
Time to read2 мин
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"Способны ли мы это пережить?" В Германии подсчитали ущерб от кибератак, саботажа и шпионажа
Кибератака. Иллюстративное изображение
Источник: magnific/DC Studio

Германия продолжает страдать от кибератак, актов саботажа и шпионажа. За последние 12 месяцев они нанесли немецкой экономике ущерб в размере почти 270 миллиардов евро.

Об этом 30 сентября во время саммита Euronews Defence & Space в Брюсселе заявил начальник штаба Командования Бундесвера по кибер- и информационному пространству (CIR) Фолькер Петч. Он сослался на отчет немецкой ИТ-ассоциации Bitkom.

"Немецкая ИТ-ассоциация Bitkom ежегодно публикует отчет об убытках, нанесенных немецкой экономике в течение года в результате кибератак, саботажа и шпионажа. За последний год эта цифра достигла ошеломляющих почти 270 миллиардов евро убытков от атак", – сказал Петч.

По его словам, сегодня вопрос заключается уже не в том, способна ли Европа пережить масштабную скоординированную кибератаку, а в том, какой будет цена такого удара.

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"Способны ли мы это пережить? Да, конечно, способны. Вопрос всегда в цене. Сколько нам будет стоить пережить такую атаку?" – подчеркнул генерал-майор Бундесвера.

Он рассказал, что гибридные атаки на европейские страны охватывают не только киберпространство, а имеют гораздо более широкий спектр проявлений.

"Мы уже находимся под атакой и видим весь спектр гибридных атак против нас. Мы видим кибератаки, видим кампании фейковых новостей, которые сегодня очень сложно выстраиваются с помощью искусственного интеллекта и других инструментов", – отметил он.

Петч также упомянул атаки в электромагнитном спектре, в частности блокировку и подмену GPS-сигналов, и физические атаки, упомянув, среди прочего, недавние события в Лейпциге.

Начальник штаба подчеркнул, что эффективная защита военной и гражданской инфраструктуры возможна только при тесном сотрудничестве государства, Бундесвера, частных компаний и общества. Военные все больше зависят от гражданских облачных сервисов, телекоммуникационной и спутниковой инфраструктуры, поэтому обмен информацией об атаках должен происходить максимально быстро.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение лета российские гибридные атаки все больше распространялись на территорию Европы. Речь идет об использовании беспилотников, кибератаках, диверсиях, поджогах и нарушениях воздушного пространства. Европейские чиновники опасаются, что при таком развитии событий гражданские могут стать жертвами таких атак.

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