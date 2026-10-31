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Разорвала ли Южная Корея дипотношения с Украиной: официальное объяснение

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
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2,3 т.
Разорвала ли Южная Корея дипотношения с Украиной: официальное объяснение
Представитель МИД Украины Георгий Тихий. Источник: facebook.com/heorhiitykhyi

МИД Украины опроверг сообщения о возможном разрыве дипломатических отношений с Южной Кореей. В ведомстве объяснили, что слова южнокорейского министра иностранных дел Чо Хена неправильно интерпретировали в украинских и зарубежных СМИ.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий прокомментировал ситуацию во время брифинга. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

Что заявили в МИД

Георгий Тихий призвал внимательно анализировать первоисточники и не воспринимать отдельные цитаты как подтверждение подготовки к разрыву дипломатических отношений.

По его словам, журналисты спросили Чо Хена, может ли ситуация между странами обостриться настолько, что это поставит под угрозу дипломатические отношения.

Министр Южной Кореи ответил гипотетически: если эскалация продолжится, разрыв отношений теоретически возможен. В то же время он подчеркнул необходимость не допустить такого развития событий.

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"Это не соответствует действительности. На самом деле я призываю всех напрямую послушать цитату, которую произнес корейский министр, когда его спросили – может ли ситуация обостриться до уровня, угрожающего дипломатическим отношениям", – пояснил Тихий.

Позиция Сеула

Представитель МИД Украины обратил внимание, что слова южнокорейского министра в СМИ представили как допущение разрыва дипломатических отношений, хотя смысл его ответа был иным.

"Я понимаю, что на фоне всех этих скандалов у людей уже возникает желание еще что-то туда подкинуть, чтобы горело ярче. Не надо этого делать. Я призываю вас сдержанно относиться и анализировать реальные цитаты, которые произносит человек", – заявил представитель МИД.

Тихий также подчеркнул, что Чо Хен подтвердил неизменность широкой поддержки Украины со стороны Южной Кореи.

По его словам, Сеул продолжает участвовать в международных усилиях, направленных на прекращение российской агрессии.

"Поэтому сигналы оттуда на самом деле, если посмотреть, гораздо более нейтральные, чем то, что разлетелось у нас в медиа", – подытожил представитель МИД Украины.

Таким образом, заявлений о принятом решении разорвать дипломатические отношения между Украиной и Южной Кореей нет.

Как возник спор

Ранее министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен заявил, что не исключает разрыва дипломатических отношений с Украиной, если нынешняя эскалация разногласий между странами продолжится.

Дипломатический спор между Киевом и Сеулом обострился после того, как президент Владимир Зеленский во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН сообщил о передаче Южной Корее двух военнопленных из КНДР.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что обнародование этой информации нарушило договоренность о конфиденциальности. Именно эта ситуация стала причиной обострения разногласий между двумя странами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Южная Корея на фоне ухудшения отношений с Украиной готовится к возобновлению сотрудничества с Россией.

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