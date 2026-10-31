Может ли Дональд Трамп отменить санкции против России: анализ американского законодательства

Возобновление дипломатических контактов между администрацией президента США Дональда Трампа и Кремлем привело к риску дальнейшего ослабления санкций США против России после недавней дизельной сделки. По сообщениям издания The Kyiv Independent, речь может идти о снятии санкций с экспорта российских минеральных удобрений, что, по мнению Вашингтона, должно способствовать получению определенных экономических выгод для РФ и убедить Кремль прекратить войну против Украины. Стоит отметить, что США не вводили прямых санкций против российского рынка удобрений и не запрещали их ввоз, однако любая потенциальная сделка может частично снять санкции с судов, компаний, банков или лиц, связанных с этой сферой российского экспорта.

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Может ли Трамп снять санкции с России?

Поэтому в Украине и во всем мире возникает вполне логичный вопрос: может ли Трамп снять с России все санкции, восстановить экономическое сотрудничество, вернуть РФ на мировые рынки и использовать это как механизм давления на Украину? Сразу нужно отметить, что не совсем корректно использовать выражение "Трамп отменил санкции", ведь с юридической точки зрения президент США не отменяет санкции против России, а чаще всего приостанавливает их действие или выдает временные исключения, что кардинально отличается от отмены и может быть продлено в любой момент. Примером тому могут служить как разрешение на продажу российской нефти, накопившейся в море на танкерах, так и предоставление исключения для российского дизельного топлива.

Для снятия большинства санкций требуется одобрение Конгресса

Как показывает практика, в американском законодательстве действительно довольно непросто отменить санкции. Следует отметить, что в США санкции существуют в двух правовых формах – вводятся в виде закона или указа. Таким образом, президент США может по своему усмотрению издавать и отменять только те указы, которые имеют обязательную силу, если это не противоречит законам и не выходит за пределы полномочий президента. Часть действующих санкций против России введена на основании президентских указов, однако их невозможно легко отменить. Этому препятствует закон CAATSA (Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций), который был подписан самим Трампом в 2017 году еще в его первый президентский срок.

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В законе есть положение, направленное на ограничение возможностей президента смягчать санкции без согласия Конгресса, и Трамп в свое время был вынужден подписать его, поскольку в Сенате закон поддержали 98 сенаторов из 100. Согласно одному из положений этого закона президент США может смягчить санкции, подпадающие под его действие, но обязан сообщить о своих намерениях обеим палатам Конгресса. После этого наступает период рассмотрения, в течение которого решение о смягчении санкций не может вступить в силу автоматически, а Конгресс может запретить это решение. Таким образом, на практике ввести санкции намного проще, чем отменить их, ведь для введения достаточно лишь решения Белого дома, а для отмены требуется одобрение Конгресса.

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Санкции, принятые в форме закона, отменить почти невозможно

Более того, необходимо отметить, что сами санкции обычно вводит департамент OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) Министерства финансов США на основании закона или указа, поэтому указ президента лишь поручает Министерству финансов США ввести их. Таким образом, президент Трамп может отменить предыдущие указы о введении санкций, но это не отменит сами санкции, уже введенные департаментом OFAC. Также нельзя издать указ об отмене санкций против России без согласия Конгресса, поскольку такой указ будет противоречить закону CAATSA, а закон в правовой иерархии США (да и, пожалуй, всех стран мира) выше указа. Также необходимо упомянуть, что за 5 дней до инаугурации Дональда Трампа в 2025 году Белый дом ввел в действие крупный пакет санкций против России, подпадающий под действие закона CAATSA. Кроме того, подобный механизм был и в "законе имени Линдси Грэма", где часть санкций переводилась из статуса указов в статус закона, который отменить еще сложнее.

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Товарооборот между США и РФ слишком низок, чтобы снятие части санкций повлияло на российский бюджет

Таким образом, большую часть санкций против России Дональд Трамп отменить не может, поскольку часть из них закреплена в законах, а другие защищены законом CAATSA. Поэтому под ударом остается небольшая и не основная часть введенных против России ограничений. При этом стоит подчеркнуть, что непосредственный товарооборот между США и РФ довольно невелик: в 2021 году он составлял 34 миллиарда долларов, но сейчас сократился до 3,6 млрд. В свою очередь, товарооборот между Россией и ЕС составлял 247 млрд евро до вторжения в Украину, но затем постепенно снизился до 50-60 млрд в 2024-2025 году. В действительности Евросоюз перестал торговать с Россией не из-за американских санкций, а из-за собственных ограничений, введенных в рамках двух десятков санкционных пакетов, на которые Трамп не может повлиять. Поэтому возобновление закупок российского газа Европой возможно только по решению самой Европы, но такое решение напрямую зависит от урегулирования военного конфликта России с Украиной.

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Поэтому можно констатировать, что сейчас санкции против России являются не временным решением отдельных политических лидеров, а вынужденной реакцией на российскую агрессию против Украины. В основе международных санкционных ограничений лежит широкий политический консенсус, который поддерживают как обе американские партии, так и все ключевые союзники США – Евросоюз, Канада, Австралия, Япония и другие. Следовательно, Дональд Трамп может лишь временно смягчить режим санкций, но не может демонтировать его без изменения политического консенсуса внутри США и без согласия зарубежных союзников.