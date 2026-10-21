Знаете, что это? Это подпись Соединенных Штатов Америки под гарантией территориальной целостности Украины. До этого подписания Украина располагала ядерным оружием, способным фактически уничтожить планету. Мы договорились с гарантами, которые приехали в тот день в Будапешт, что мы сдадим этот арсенал, утилизируем оружие и соответствующую инфраструктуру. Весь мир до конца своего существования должен быть нам благодарен за такой поступок. А гаранты не просто сказали "Спасибо!", а подписали соответствующий документ, согласно которому нам, по сути, даже не нужно иметь армию. Ведь у нас есть гаранты, и, без преувеличения, все вокруг должны быть благодарны Украине.

Видео дня

Вместо этого одна северная страна-гарант территориальной целостности Украины направила на нас войска в 2014 и 2022 годах, а представители второй страны-подписанта сейчас разъезжают по всему миру и убеждают, что Украина виновата, потому что не хочет отдавать путину собственные территории, которые он теперь считает своими, пытаются представить нас в как можно более невыгодном свете.

Я думаю, что хорошо сделанную социальную рекламу с историей о Будапештском меморандуме нужно показывать по всему миру на всех возможных информационных ресурсах. Не жалея на это средств. Весь мир должен знать о том, что сейчас делают гаранты территориальной целостности Украины и какой ядерный арсенал был у нас до 1994 года. Весь мир должен знать, какой эквивалент Хиросимы был у того арсенала… Как вариант – сделать это ближе к 5 декабря. В очередную годовщину…

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...