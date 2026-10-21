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Блог

Сергей Наумович
Сергей Наумович

Новости. Мир / Мнения
Time to read1 мин
3,5 т.
Блог |

Пора выставить миру счет за Будапештский меморандум

Пора выставить миру счет за Будапештский меморандум
Украинские и американские официальные лица у шахты 43-й ракетной армии, Первомайск, Украина, 1994 год. Источник: U.S. government employee, photo from Defense Threat Reduction Agency, Wikimedia

Знаете, что это? Это подпись Соединенных Штатов Америки под гарантией территориальной целостности Украины. До этого подписания Украина располагала ядерным оружием, способным фактически уничтожить планету. Мы договорились с гарантами, которые приехали в тот день в Будапешт, что мы сдадим этот арсенал, утилизируем оружие и соответствующую инфраструктуру. Весь мир до конца своего существования должен быть нам благодарен за такой поступок. А гаранты не просто сказали "Спасибо!", а подписали соответствующий документ, согласно которому нам, по сути, даже не нужно иметь армию. Ведь у нас есть гаранты, и, без преувеличения, все вокруг должны быть благодарны Украине.

Пора выставить миру счет за Будапештский меморандум

Подпись США под гарантией территориальной целостности Украины. Источник: facebook.com

Вместо этого одна северная страна-гарант территориальной целостности Украины направила на нас войска в 2014 и 2022 годах, а представители второй страны-подписанта сейчас разъезжают по всему миру и убеждают, что Украина виновата, потому что не хочет отдавать путину собственные территории, которые он теперь считает своими, пытаются представить нас в как можно более невыгодном свете.

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Я думаю, что хорошо сделанную социальную рекламу с историей о Будапештском меморандуме нужно показывать по всему миру на всех возможных информационных ресурсах. Не жалея на это средств. Весь мир должен знать о том, что сейчас делают гаранты территориальной целостности Украины и какой ядерный арсенал был у нас до 1994 года. Весь мир должен знать, какой эквивалент Хиросимы был у того арсенала… Как вариант – сделать это ближе к 5 декабря. В очередную годовщину…

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Источник:Фейсбук Сергея Наумовича
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