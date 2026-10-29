Бились руками и ногами: в парламенте Армении депутаты устроили массовую драку. Видео

Утром 29 октября в парламенте Армении депутаты устроили массовую драку. Сначала между депутатами от правительства и оппозиции вспыхнул словесный спор, который в итоге перерос в потасовку.

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Во время столкновения депутаты били и пинали друг друга руками и ногами. Об этом сообщает ABC Media.

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