Бились руками и ногами: в парламенте Армении депутаты устроили массовую драку. Видео
Утром 29 октября в парламенте Армении депутаты устроили массовую драку. Сначала между депутатами от правительства и оппозиции вспыхнул словесный спор, который в итоге перерос в потасовку.
Во время столкновения депутаты били и пинали друг друга руками и ногами. Об этом сообщает ABC Media.
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