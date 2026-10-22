Били ногами и морили голодом: в "Книге палачей" раскрыли, где удерживали американца Хаббарда в России и кто его пытал

21 октября нынешнего года Россия освободила из плена 74-летнего гражданина США Стивена Хаббарда, которого оккупанты похитили из его дома в Украине 2 апреля 2022 года во временно оккупированном Изюме Харьковской области и приговорили к шести годам заключения. В российском плену американец подвергался пыткам со стороны оккупантов – его морили голодом, били палками, дубинками и ногами, электрошокером, натравливали на него собак, заставляли ползать по коридорам.

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Сначала его содержали в СИЗО в Новозыбкове Брянской области, затем в Пакино Владимирской области России. Историю освобожденного из плена Стивена Хаббарда рассказали в проекте "Книга палачей украинского народа".

Где содержали Стивена Хаббарда

Сначала Стивена Хаббарда содержали в СИЗО №2 в Новозыбкове Брянской области с сентября 2022 года по май 2023 года, затем в исправительной колонии №7 в Пакино Владимирской области с мая 2023 года до весны 2024 года.

Там он, как и другие украинские пленные, подвергался пыткам. Как рассказал его сокамерник, освобожденный украинский военнопленный Игорь Шишко, американца били палками, дубинками и ногами, били электрошокером, травили собаками, морили голодом, заставляли ползать по коридорам и даже имитировать половые акты.

Положение Стивена Хаббарда осложнялось тем, что он является гражданином США и не знает русского языка, из-за чего оккупанты дополнительно издевались над ним.

Освобожденные пленные, которые находились в казенном учреждении СИЗО №2 УФСИН в Новозыбкове, рассказывали о многочисленных случаях пыток там, в том числе избиениях во время "приемки", допросов и проверок, травле собаками, ударах электрошокером. Они отмечали, что людей там заставляли сводить с тела татуировки, учить российский гимн и кричать "Слава россии". Свет в камерах не выключали, порции еды составляли около 200 граммов, люди теряли по 20 кг и больше.

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Охранники встречали пленных фразой "Добро пожаловать в Бухенвальд", рассказывал журналист Дмитрий Хилюк. Известно как минимум о трех случаях смерти украинцев в этом СИЗО.

После Новозыбкова американца содержали в Федеральном казенном учреждении ИК №7 УФСИН по Владимирской области, там Хаббард находился с мая 2023 года до весны 2024 года.

Освобожденные из этого учреждения рассказывают, что сотрудники колонии били заключенных дважды в день во время проверок и прибегали к пыткам, в частности били палками по стопам (этот вид пытки называют "бастонада"), душили пакетами, заставляли ползать по плитке, насиловали посторонними предметами.

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Также пленных морили голодом: в тарелке могло быть несколько зерен перловки, а вместо картофеля – шелуха. Чесотку лечили зеленкой, а медик советовал молиться. Известно как минимум о трех смертях украинцев в этой колонии.

Последним местом заключения российские СМИ называют колонию ИК-12 в Мордовии. Эту информацию "Книга палачей" сейчас проверяет.

Кто причастен к пыткам украинских пленных в этих учреждениях

Проект опубликовал данные должностных лиц Федеральной службы исполнения наказаний РФ, а также других лиц, причастных к незаконному содержанию, пыткам и жестокому обращению с украинскими военнопленными в исправительной колонии №7 (Пакин, Владимирская область) и следственном изоляторе №2 (Новозыбков, Брянская область).

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Что предшествовало

В среду, 21 октября 2026 года, Россия освободила 74-летнего американца Стивена Джеймса Хаббарда, которого похитили из его дома в Украине 2 апреля 2022 года и приговорили к шести годам заключения. Диктатор Владимир Путин распорядился освободить мужчину, которого российская сторона обвинила в наемничестве на стороне украинских вооруженных сил.

Освобождение Хаббарда произошло по просьбе Дональда Трампа во время визита его спецпосланника Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург.

Что известно о Стивене Хаббарде

Стивен Джеймс Хаббард родом из городка Биг-Рапидс в штате Мичиган, США. Он много путешествовал по миру, в частности жил в Японии и на Кипре, где познакомился с украинкой по имени Инна. В 2014 году они переехали в Изюм Харьковской области. Хаббард зарабатывал на жизнь преподаванием английского языка и, согласно предоставленной информации, не говорил ни по-украински, ни по-русски.

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Когда начались боевые действия, американец пытался уехать из Изюма, однако 2 апреля 2022 года попал в плен к российским оккупантам. Они обвинили его в работе на Украину и заявляли, что он якобы вступил в ряды территориальной обороны Изюма.

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