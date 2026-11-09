"Был хорошим ребенком, ходил в церковь": бабушка нападавшего в Кракове, который убил шестерых людей, рассказала о нем

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Силы обороны атаковали Ленинградскую область: под ударом оказался второй по мощности НПЗ России. ВидеоСилы обороны атаковали Ленинградскую область: под ударом оказался второй по мощности НПЗ России. ВидеоCу-57 разбилсяРоссия несет рекордные потери Су-57 с начала вторжения в Украину: что не так с этим истребителем и о чем пытаются умолчатьСколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Киеве в ноябте 2026 годаПрежних цен больше нет: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Киеве в ноябте 2026 годаПотери РФ в УкраинеНовый рекорд: Силы обороны отминусовали почти 3 тыс. оккупантов за сутки – ГенштабНацбанк выпустит новые 10 грнНацбанк выпустит новые 10 грн: будут в оригинальном дизайнеОказался под завалами: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киевской области. ФотоОказался под завалами: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Киевской области. ФотоРоссия нацелилась на энергетику Украины на фоне колоссальных потерь на поле боя – ISWРоссия нацелилась на энергетику Украины на фоне колоссальных потерь на поле боя – ISWМужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, умер в больнице: что известно о нападавшемМужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, умер в больнице: что известно о нападавшем"Матиме несколько иные очертания": Трамп намекнул на возможное изменение территории Украины после завершения войны. Видео"Матиме несколько иные очертания": Трамп намекнул на возможное изменение территории Украины после завершения войны. ВидеоКакое транспортное средство нарушает правила стоянки: задача по ПДД. ФотоКакое транспортное средство нарушает правила стоянки: задача по ПДД. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Был хорошим ребенком, ходил в церковь": бабушка нападавшего в Кракове, который убил шестерых людей, рассказала о нем

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
90
"Был хорошим ребенком, ходил в церковь": бабушка нападавшего в Кракове, который убил шестерых людей, рассказала о нем
"Был хорошим ребенком, ходил в церковь": бабушка нападавшего в Кракове, который убил шестерых людей, рассказала о нем

80-летняя Мария, бабушка 24-летнего Михала Оксинского, которого обвиняют в нападении со стрельбой в центре Кракова, до сих пор не может поверить в то, что произошло. Женщина вспоминает внука как чуткого и отзывчивого человека, который помогал ей и раньше ходил в церковь.

Также она рассказала об увлечении оружием своего сына Януша, отца нападавшего, и о том, что тот подарил Михалу военную форму на совершеннолетие. Своими воспоминаниями Мария поделилась с журналистами Gazeta Wyborcza, которые приехали в родной город мужчины.

Что бабушка рассказала о Михале

80-летняя Мария призналась журналистам, что до сих пор не может понять, как ее внук мог совершить такое преступление.

Читайте также
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
1,5 т.
В Амстердаме на антиизраильскую демонстрацию вышли около 200 тысяч человек: полиция применила дубинки. Фото
1,5 т.
В Амстердаме на антиизраильскую демонстрацию вышли около 200 тысяч человек: полиция применила дубинки. Фото
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
1,5 т.
"Это государство потерпит крах": Трамп сказал, планирует ли возобновление войны в Иране
1,5 т.
"Это государство потерпит крах": Трамп сказал, планирует ли возобновление войны в Иране
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
1,5 т.
Поражение республиканцев на выборах усилило внутрипартийную конкуренцию в борьбе за президентство в 2028 году: кто может составить конкуренцию Венсу
1,5 т.
Поражение республиканцев на выборах усилило внутрипартийную конкуренцию в борьбе за президентство в 2028 году: кто может составить конкуренцию Венсу

"Он был таким хорошим ребенком. Не знаю, что на него нашло. Раньше он ходил в церковь, хотя в последнее время реже", – рассказала женщина.

По ее словам, тревожиться она начала еще в пятницу, когда ее сын Януш, отец Михала, не приехал за яйцами. Сначала Мария предположила, что мужчина сможет зайти на следующий день. Она объяснила, что у сына было много работы и иногда он работал даже по ночам.

Однако в субботу Януш также не появился. Тогда женщина начала звонить, но никто не отвечал.

"Никто не отвечал", – вспомнила она.

Позже племянница рассказала Марии о трагедии в Кракове и показала фотографию нападавшего. Женщина узнала в нем внука, но сначала не хотела верить увиденному.

"Боже мой, это же Михал? – подумала я, но не решилась сказать это вслух. Я думала, что это кто-то похожий, что это не может быть он", – рассказала бабушка.

Около 22:00 к ней приехала дочь и сообщила страшную новость: ее сын Януш, невестка и внучка погибли.

facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!