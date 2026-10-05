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"Было унизительно": бывший министр США Дрисколл признал, что Украина с меньшим бюджетом смогла разработать более совершенное оружие

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read2 мин
icon 2,6 т.
"Было унизительно": бывший министр США Дрисколл признал, что Украина с меньшим бюджетом смогла разработать более совершенное оружие
Дэн Дрисколл. Источник: Сайт Chas News

Бывший министр армии США Дэн Дрисколл признал достижения Украины в разработке дронов. Несмотря на значительно меньшие бюджеты, украинцы смогли создать более совершенное оружие.

Наблюдать за этим, признал Дрисколл, ему, как представителю американской армии, было "унизительно". Об этом пишет издание Rolling Stone.

Что сказал Дрисколл

С признанием украинских достижений экс-министр армии США выступил в первом после увольнения интервью СМИ. По данным СМИ, Дрисколл лишился должности из-за конфликта с министром обороны США Питом Хэгсетом.

Дрисколл отметил скорость, с которой развивается украинская оборонная промышленность – в условиях полномасштабной войны с Россией и при мизерных, по сравнению с американскими, бюджетах.

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"В некотором смысле было унизительно видеть, насколько быстро страна может меняться, когда в этом возникает необходимость. Когда ты видел, каким был бюджет Украины и насколько он был мал по сравнению с нашим, и, несмотря на это, у них было лучшее оружие для ведения войны, это стало сигналом к пробуждению", – заявил Дрисколл.

Вдохновившись примером Украины, во время пребывания в должности он взялся исправлять вопиющую, с его точки зрения, неготовность американской армии к условиям современной войны.

В частности, Дрисколл инициировал создание экспериментального батальона, действовавшего по принципу "дроны прежде всего".

Это американское подразделение было дислоцировано в Италии. В его распоряжении находились собственные лаборатории дронов. Военные в этом батальоне испытывали тактику радиоэлектронной борьбы и работали с советниками из Украины.

Впрочем, в первоначальном виде подразделение просуществовало недолго. Спустя некоторое время оно претерпело "переформатирование": батальон вернули к "основной миссии", заключающейся в выполнении задач воздушно-десантной пехоты.

Как сообщал OBOZ.UA, еще в конце прошлого года  Дрисколл признал отставание США во внедрении военных инноваций.  США здесь обошли, по его мнению, три страны, среди которых – Украина и Израиль. В то же время, по словам Дрисколла, в этом плане Штаты опережает и Россия.

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