"Было унизительно": бывший министр США Дрисколл признал, что Украина с меньшим бюджетом смогла разработать более совершенное оружие

Бывший министр армии США Дэн Дрисколл признал достижения Украины в разработке дронов. Несмотря на значительно меньшие бюджеты, украинцы смогли создать более совершенное оружие.

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Наблюдать за этим, признал Дрисколл, ему, как представителю американской армии, было "унизительно". Об этом пишет издание Rolling Stone.

Что сказал Дрисколл

С признанием украинских достижений экс-министр армии США выступил в первом после увольнения интервью СМИ. По данным СМИ, Дрисколл лишился должности из-за конфликта с министром обороны США Питом Хэгсетом.

Дрисколл отметил скорость, с которой развивается украинская оборонная промышленность – в условиях полномасштабной войны с Россией и при мизерных, по сравнению с американскими, бюджетах.

"В некотором смысле было унизительно видеть, насколько быстро страна может меняться, когда в этом возникает необходимость. Когда ты видел, каким был бюджет Украины и насколько он был мал по сравнению с нашим, и, несмотря на это, у них было лучшее оружие для ведения войны, это стало сигналом к пробуждению", – заявил Дрисколл.

Вдохновившись примером Украины, во время пребывания в должности он взялся исправлять вопиющую, с его точки зрения, неготовность американской армии к условиям современной войны.

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В частности, Дрисколл инициировал создание экспериментального батальона, действовавшего по принципу "дроны прежде всего".

Это американское подразделение было дислоцировано в Италии. В его распоряжении находились собственные лаборатории дронов. Военные в этом батальоне испытывали тактику радиоэлектронной борьбы и работали с советниками из Украины.

Впрочем, в первоначальном виде подразделение просуществовало недолго. Спустя некоторое время оно претерпело "переформатирование": батальон вернули к "основной миссии", заключающейся в выполнении задач воздушно-десантной пехоты.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, еще в конце прошлого года Дрисколл признал отставание США во внедрении военных инноваций. США здесь обошли, по его мнению, три страны, среди которых – Украина и Израиль. В то же время, по словам Дрисколла, в этом плане Штаты опережает и Россия.