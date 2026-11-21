Президент США Дональд Трамп резко ответил критикам, которые осуждают его хорошие отношения с российским диктатором Владимиром Путиным. Он назвал таких людей глупцами и заявил, что личные контакты с руководителями России и Китая являются преимуществом для Вашингтона.

Видео дня

Кроме того, американский лидер рассказал об особой атмосфере во время встречи с Путиным и Си Цзиньпином и упомянул войну в Украине. Его заявления прозвучали 20 ноября во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп отверг критику из-за дружбы с Путиным

Во время пресс-конференции Трампа попросили прокомментировать замечания о том, что он называет главу Кремля своим другом.

В ответ Трамп защитил свои личные отношения с российским диктатором и подчеркнул, что считает их позитивным фактором. Он также раскритиковал тех, кто не одобряет его общение с Путиным.

"У нас очень хорошие отношения. Глупые люди говорят: "О, это ужасно. Он ладит с ним". Я лажу с Россией, с Китаем. Я лажу со многими людьми. С некоторыми не лажу", – сказал президент США.

На вопрос, считает ли он Путина другом именно для Америки, Трамп заметил, что не может говорить от имени всей страны. Но он подтвердил, что лично поддерживает с главой Кремля очень хорошие отношения.

Трамп назвал "химией" отношения с Путиным и Си Цзиньпином

Отдельно глава Белого дома упомянул трехстороннюю встречу с российским и китайским лидерами, которая состоялась во время его визита в Китай 19 ноября. Трамп назвал ее беспрецедентным событием и заявил, что между участниками переговоров возникло особое взаимопонимание.

РЕКЛАМА

"Это было удивительное событие. США, РФ и Китай. Между нами была такая химия, такой электрический ток, такая дружба, какой раньше никогда не видели", – заявил Трамп.

Он убежден, что хорошие личные контакты с руководителями России и Китая могут быть полезны для Соединенных Штатов и способствовать безопасности страны.

Трамп высказался о завершении войны в Украине

Во время общения с журналистами американский президент также затронул вопрос прекращения российско-украинской войны. Он заявил, что хотел бы добиться прекращения боевых действий, однако признал, что сделать это оказалось значительно сложнее, чем он ожидал.

Главные истории дня

Трамп объяснил это личной враждой между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным. По его мнению, именно взаимная ненависть лидеров мешает им договориться, хотя обе стороны якобы хотят прекратить войну.

"Он (Путин. – Ред.) очень хотел бы закончить войну. Это очень сложно сделать. Честно говоря, есть двое парней, которые не знают, как ее закончить. Мы пытаемся им помочь. Есть два человека, которые ненавидят друг друга – Зеленский и Путин. Они не знают, как это прекратить. Они хотят это закончить. Они оба в этом увязли. И на самом деле это ужасная война. Я думал, что ее будет проще всего закончить. Но здесь играют роль личности. Я думаю, что она закончится. Но есть два человека, которые увязли в грязи, точно так же, как его армейские танки увязли в грязи", – подчеркнул президент США.

РЕКЛАМА

В то же время Трамп заявил, что Путин якобы заинтересован в урегулировании конфликта, хотя может не демонстрировать этого публично из-за переговорной позиции.

"Я могу лишь сказать вам, что президент Путин хотел бы это урегулировать. И это точно. Я не знаю, хочет ли он сам это говорить, потому что, возможно, с точки зрения его переговорной позиции ему не стоит этого говорить. Но он хотел бы это урегулировать", – подчеркнул американский лидер.

Как писал OBOZ.UA, во время трехсторонней встречи в китайском Шэньчжэне Трамп заявил, что для него честь находиться рядом с Путиным. Однако слова американского президента вызвали возмущение в соцсетях, особенно на фоне полномасштабной войны России против Украины.