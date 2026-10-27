"Будем действовать решительно": президент Румынии осудил причастность России к диверсиям на территории страны
Президент Румынии Никушор Дан осудил причастность России к диверсиям на территории страны и пообещал решительные действия для предотвращения подобных инцидентов. По его словам, попытка поджога на одном из румынских заводов свидетельствует о серьезной угрозе национальной безопасности.
Об этом Никушор Дан заявил в соцсети X. Он подчеркнул, что такие действия являются серьезным нарушением суверенитета Румынии.
"Я самым решительным образом осуждаю любую причастность Российской Федерации к диверсиям на территории Румынии. Такие действия неприемлемы и представляют собой серьезное нарушение суверенитета и безопасности нашей страны. Ни один иностранный субъект не имеет права действовать таким образом на территории Румынии или других европейских государств", – подчеркнул Дан.
Россия ведет гибридную войну против Европы
Румынский президент заявил, что Россия на протяжении многих лет использует различные инструменты для ослабления европейских демократий. Речь идет, в частности, о попытках влиять на избирательные процессы, кампаниях по дезинформации, информационной войне, кибератаках и диверсиях.
По словам Дана, в последние недели Москва перешла на новый уровень эскалации и провокаций в отношении гражданского морского транспорта в Черном море.
"Не должно быть никаких иллюзий относительно природы этой угрозы. Гибридная война ведется годами, в разных формах, но с той же целью – ослабить изнутри европейские государства и солидарность между ними", – заявил президент Румынии.
Он подчеркнул, что эти случаи нельзя рассматривать как отдельные, не связанные между собой инциденты. По его мнению, они являются частью заранее спланированной и скоординированной кампании, направленной на раскол европейских обществ и ослабление готовности государств Европы совместно заботиться о собственной безопасности и обороне.
Румыния усилит меры безопасности
Никушор Дан заявил, что усиление диверсионной активности требует от Румынии повышенной бдительности и постоянной оценки рисков.
"Румынское государство будет действовать решительно, чтобы предотвращать такие инциденты, устанавливать причастных и защищать граждан и критическую инфраструктуру страны", – заявил он.
В то же время Румыния продолжит тесно сотрудничать с союзниками по НАТО и партнерами в Европейском Союзе.
Пожар на промышленном объекте Carfil
Отдельно Дан поблагодарил сотрудников Румынской службы информации (SRI), Министерства внутренних дел, Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) и Генерального управления военной разведки (DGIA), которые участвовали в расследовании пожара на промышленной площадке Carfil.
По словам президента, правоохранители установили не только людей, которые непосредственно устроили пожар, но и тех, кто стоял за этим провокационным актом.
Дан подчеркнул, что расследование диверсии на Carfil в очередной раз продемонстрировало, насколько активно враждебные структуры используют социальные сети для поиска людей, которыми можно манипулировать и вовлекать их в незаконные действия.
Президент призвал граждан внимательнее относиться к информации, которую они видят в интернете, и осознавать риски вербовки через социальные платформы.
"Ответ на это должен быть общим, скоординированным и убедительным, основанным на солидарности и способности действовать сообща", – подытожил Дан.
Как сообщал OBOZ.UA, накануне румынская разведка заявила о разоблачении диверсионной сети, которую координировала Россия. По данным ведомства, эта группировка несет ответственность за пожар, который произошел в сентябре на промышленном объекте в центральной Румынии поблизости от государственного предприятия по производству оружия.