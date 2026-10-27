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"Будем действовать решительно": президент Румынии осудил причастность России к диверсиям на территории страны

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
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"Будем действовать решительно": президент Румынии осудил причастность России к диверсиям на территории страны
Никушор Дан отреагировал на разоблачение диверсионной сети, которую координировала РФ. Источник: Getty Images

Президент Румынии Никушор Дан осудил причастность России к диверсиям на территории страны и пообещал решительные действия для предотвращения подобных инцидентов. По его словам, попытка поджога на одном из румынских заводов свидетельствует о серьезной угрозе национальной безопасности.

Об этом Никушор Дан заявил в соцсети X. Он подчеркнул, что такие действия являются серьезным нарушением суверенитета Румынии.

"Я самым решительным образом осуждаю любую причастность Российской Федерации к диверсиям на территории Румынии. Такие действия неприемлемы и представляют собой серьезное нарушение суверенитета и безопасности нашей страны. Ни один иностранный субъект не имеет права действовать таким образом на территории Румынии или других европейских государств", – подчеркнул Дан.

Россия ведет гибридную войну против Европы

Румынский президент заявил, что Россия на протяжении многих лет использует различные инструменты для ослабления европейских демократий. Речь идет, в частности, о попытках влиять на избирательные процессы, кампаниях по дезинформации, информационной войне, кибератаках и диверсиях.

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По словам Дана, в последние недели Москва перешла на новый уровень эскалации и провокаций в отношении гражданского морского транспорта в Черном море.

"Не должно быть никаких иллюзий относительно природы этой угрозы. Гибридная война ведется годами, в разных формах, но с той же целью – ослабить изнутри европейские государства и солидарность между ними", – заявил президент Румынии.

Он подчеркнул, что эти случаи нельзя рассматривать как отдельные, не связанные между собой инциденты. По его мнению, они являются частью заранее спланированной и скоординированной кампании, направленной на раскол европейских обществ и ослабление готовности государств Европы совместно заботиться о собственной безопасности и обороне.

Румыния усилит меры безопасности

Никушор Дан заявил, что усиление диверсионной активности требует от Румынии повышенной бдительности и постоянной оценки рисков.

"Румынское государство будет действовать решительно, чтобы предотвращать такие инциденты, устанавливать причастных и защищать граждан и критическую инфраструктуру страны", – заявил он.

В то же время Румыния продолжит тесно сотрудничать с союзниками по НАТО и партнерами в Европейском Союзе.

Пожар на промышленном объекте Carfil

Отдельно Дан поблагодарил сотрудников Румынской службы информации (SRI), Министерства внутренних дел, Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) и Генерального управления военной разведки (DGIA), которые участвовали в расследовании пожара на промышленной площадке Carfil.

По словам президента, правоохранители установили не только людей, которые непосредственно устроили пожар, но и тех, кто стоял за этим провокационным актом.

Дан подчеркнул, что расследование диверсии на Carfil в очередной раз продемонстрировало, насколько активно враждебные структуры используют социальные сети для поиска людей, которыми можно манипулировать и вовлекать их в незаконные действия.

Президент призвал граждан внимательнее относиться к информации, которую они видят в интернете, и осознавать риски вербовки через социальные платформы.

"Ответ на это должен быть общим, скоординированным и убедительным, основанным на солидарности и способности действовать сообща", – подытожил Дан.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне румынская разведка заявила о разоблачении диверсионной сети, которую координировала Россия. По данным ведомства, эта группировка несет ответственность за пожар, который произошел в сентябре на промышленном объекте в центральной Румынии поблизости от государственного предприятия по производству оружия

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