Британское правительство считает, что Иран причастен к инциденту на авиабазе Королевских ВВС Ферфорд, в результате которого были задержаны пять мужчин, которых впоследствии отпустили под залог. Такое заявление в правительстве сделали после того, как выяснилось, что один из подозреваемых сам позвонил по экстренному номеру еще до задержания группы.

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Об этом пишет BBC. Издание ссылается на заявление премьер-министра Великобритании Энди Бернема.

Великобритания заявила о "весомых признаках" причастности Ирана

В комментарии изданию британский премьер Энди Бернем обвинил Иран в причастности к инциденту на авиабазе Королевских ВВС RAF Fairford, которую использовали военные США.

"Есть веские признаки того, что Иран сыграл определенную роль в том, что произошло в эти выходные на авиабазе Фэрфорд", – сказал Бернем.

В то же время глава британского правительства не стал раскрывать подробностей, на которых основана эта оценка. Он отметил, что власти сообщат больше, когда это будет возможно, поскольку расследование еще продолжается.

Бернем подчеркнул, что британская сторона работает со своими американскими коллегами и полностью доверяет действиям британских спецслужб и правоохранительных органов.

"Конечно, это остается текущим, сложным и серьезным полицейским расследованием, и, разумеется, мы тесно сотрудничаем с нашими коллегами в Соединенных Штатах Америки", – заявил он.

Бернем объяснил освобождение подозреваемых под залог

Решение британских властей освободить пятерых задержанных под залог публично раскритиковал президент США Дональд Трамп.

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"Я бы сказал: "Не отпускайте их под залог". Я удивлен, что их освободили. Я бы так не поступил", – заявил Трамп в Белом доме.

Бернем в ответ подчеркнул, что сама формулировка "освобождены под залог" не означает, что подозреваемые остались без контроля со стороны правоохранительных органов.

"Люди должны понимать, что когда говорят "освобождены" – это не то, что люди могут подумать. Очевидно, что это произошло при самых строгих возможных условиях залога", – сказал британский премьер.

По его словам, британские власти "держат ситуацию под самым строгим контролем".

Главные истории дня

Упомянутых пятерых мужчин арестовали ранним утром в воскресенье, 27 сентября, после того как полиция получила сообщение о "трех подозрительных транспортных средствах" в Велфорде – деревне, расположенной непосредственно к востоку от базы.

Все они являются гражданами Великобритании в возрасте от 23 до 25 лет. Четверо из них проживают в Вестминстере, а один – в Камдене.

По данным полиции, во время обысков в фургонах было обнаружено некоторое количество бензина, но взрывных устройств найдено не было.

Полиция назвала освобождение мужчин под залог "решением в рамках расследования", которое "основано на опыте и стратегии".

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Иран отрицает причастность

Иранское посольство в Лондоне заявило, что "категорически отвергает и решительно осуждает" любые "безосновательные и злонамеренные спекуляции", связывающие Иран с инцидентом на авиабазе.

Стоит отметить, что авиабаза Ферфорд на протяжении десятилетий используется в качестве передовой базы ВВС США, а в последние месяцы американские бомбардировщики вылетали оттуда на Ближний Восток после того, как Великобритания разрешила Вашингтону использовать базу для нанесения ударов по Ирану.

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В июле Иран заявлял, что любая база, используемая для агрессии против иранской территории, является законной целью для его вооруженных сил.

Как сообщал OBOZ.UA, США также заявляли о иностранном следе в инциденте на авиабазе Ферворд. Глава американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио заявил, что к подготовке теракта, который удалось сорвать вблизи американской авиабазы в Великобритании, "явно причастен иностранный субъект". По его словам, это серьезный инцидент, и любые угрозы государственным интересам США "будут иметь последствия".

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