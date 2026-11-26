Около 100 тысяч резервистов получили письма от британского Минобороны с предложением принять участие в военных учениях и тренировках. В частности, речь идет о возможном участии в масштабных учениях НАТО Steadfast Defender следующей весной. В то же время британское правительство подчеркивает, что рассылка сообщений не означает подготовки к немедленной мобилизации.

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Об этом сообщает британское издание The Telegraph, выяснившее подробности новой инициативы Министерства обороны. По информации журналистов, письма подписали руководители трех видов Вооруженных сил Великобритании. Они также попросили бывших военнослужащих актуализировать информацию о своих профессиональных навыках.

Угроза со стороны России

Решение британского оборонного ведомства приняли на фоне роста угроз со стороны России и опасений относительно готовности НАТО реагировать на возможные провокации Москвы.

На прошлой неделе Россия запустила крылатые ракеты и беспилотник в направлении восточной Польши. Одно из российских средств поражения упало неподалеку от места, где проходили военные учения под руководством Великобритании. В тот день этот район посещали министр обороны и начальник штаба Королевских военно-воздушных сил.

Кроме того, британские ВВС начали перемещать самолеты в ангары на ночь и планируют устанавливать противодроновые сетки для защиты авиации на военных базах.

Министр обороны Вес Стритинг ранее предупреждал, что Великобритания должна быть готова к войне в течение 1000 дней. Он также подчеркивал необходимость быть готовыми вместе с союзниками "воевать и побеждать".

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Выступая в четверг в эфире Sky News, Стритинг заявил, что страна находится в условиях повышенного уровня угроз. Он назвал обращение к резервистам "разумной и необходимой мерой предосторожности".

Кого касаются письма

Сообщения направили представителям стратегического резерва Великобритании. Это бывшие военнослужащие, которые недавно покинули армию, но сохраняют обязательство вернуться на службу в исключительных обстоятельствах.

Они отличаются от обычных гражданских добровольцев, которые самостоятельно решают присоединиться к резервным подразделениям.

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Представитель британской армии пояснил, что ведомству важно получить актуальную информацию о бывших военных. Например, человек, который раньше служил водителем танка, впоследствии мог приобрести гражданские навыки, которые окажутся полезнее для обороны страны.

По словам собеседника издания, сейчас речь прежде всего идет о выяснении того, кто эти люди, где они находятся и какими профессиональными компетенциями обладают. Он также подчеркнул, что никто не говорит о внезапной мобилизации всего резерва.

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Позиция правительства

Министр по делам ветеранов Келвин Бейли заявил, что стратегический резерв является частью системы сдерживания потенциальных противников Великобритании.

"Наша сила заключается не только в оружии и оборудовании, которыми мы владеем, но и в наших людях. Каждый представитель стратегического резерва является частью этой силы", – сказал он.

По словам министра, большинство резервистов, скорее всего, никогда не получат приказа вернуться на службу. Он объяснил, что письма нужны для поддержания актуальной информации о людях, которых могут привлечь к обороне страны.

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Бейли отдельно подчеркнул, что рассылка сообщений не означает, что резервистов собираются немедленно мобилизовать. Это лишь необходимый шаг, чтобы военное ведомство знало, как связаться с ними и какими навыками они обладают.

Слабость армии

По данным The Telegraph, британское правительство стремится укрепить обороноспособность страны и уделяет больше внимания третьей статье Североатлантического договора. Она обязывает государства-члены НАТО поддерживать и развивать собственные и совместные возможности противостоять вооруженному нападению.

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В то же время британская армия сейчас насчитывает меньше военнослужащих, чем когда-либо со времен Наполеоновских войн. Численность военнослужащих на действительной службе приближается к 73 тысячам.

Проблему нехватки личного состава обсуждали и раньше. Бывший начальник Генерального штаба британской армии лорд Сандерс предупреждал правительство, что для ведения войны с Россией стране придется "мобилизовать нацию", поскольку имеющейся численности армии недостаточно.

В прошлом году правительственный стратегический обзор обороны также подчеркнул необходимость привлечения всех частей общества к защите страны. Среди рекомендаций документа было восстановление взаимодействия со стратегическим резервом, чтобы в случае необходимости использовать опыт и профессиональные навыки бывших военнослужащих.

Британское правительство также запустило отдельный раздел на своем официальном сайте, где можно узнать больше о стратегическом резерве и выяснить, что его существование означает для самих резервистов, их семей и работодателей.

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