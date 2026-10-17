Великобритания, Франция, Германия и Польша отработают сценарий размещения войск в Украине после войны: что известно об учениях

Военнослужащие Великобритании, Франции, Германии и Польши примут участие в масштабных учениях НАТО, в ходе которых отработают сценарий развертывания войск в Украине после возможного прекращения огня. Маневры призваны подготовить союзников к предоставлению Киеву гарантий безопасности после завершения боевых действий.

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Об этом сообщает GB News. По словам министра обороны Великобритании Веса Стритинга, учения состоятся в следующем месяце на территории Польши и объединят тысячи военнослужащих.

Что известно о предстоящих учениях

Договоренность о проведении совместных маневров была достигнута еще в июле во время саммита "Коалиции желающих". Их главная цель – проверить готовность европейских союзников к практической реализации гарантий безопасности для Украины после прекращения боевых действий.

В частности, военные будут отрабатывать логистику переброски личного состава и необходимых ресурсов на территорию Украины. Речь идет не только о транспортировке войск, но и об организации поставок продовольствия, топлива и других материалов, необходимых для обеспечения их деятельности.

По словам британского министра, такие учения помогут подготовиться к поддержке военной подготовки и послевоенного восстановления Украины.

"В следующем месяце тысячи военнослужащих примут участие в масштабных учениях в Польше, чтобы мы были готовы поддержать военную подготовку и послевоенное восстановление, в которых будет нуждаться Украина", – заявил Стритинг.

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В Великобритании подчеркнули важность поддержки Украины

Во время пребывания в Вашингтоне глава британского оборонного ведомства подчеркнул, что победа Украины над российской агрессией имеет принципиальное значение для безопасности и свободы других государств.

"Украина находится на передовой борьбы за свободу во всем мире, и чрезвычайно важно, чтобы она победила агрессию Путина", – подчеркнул министр.

Он также отметил, что Великобритания вместе с партнерами уже работает над подготовкой к будущему мирному урегулированию.

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"Мы планируем мир и свободу, которых стремимся добиться благодаря нашему лидерству в Коалиции желающих", – добавил Стритинг.

Предстоящие учения станут одним из ключевых элементов британской инициативы по формированию европейской коалиции, призванной обеспечить долгосрочную поддержку Украины.

Напомним, в Польше планировалось провести совместные учения стран "Коалиции желающих" с участием около 1,5 тысячи британских и французских военных. В ходе маневров союзники должны были отработать логистику, транспортировку и переброску личного состава и техники для подготовки к возможному обеспечению гарантий безопасности Украины.

Как писал OBOZ.UA, с 2027 года Украина должна присоединиться к планированию учений НАТО, а не только к их практической фазе. Это позволит учитывать опыт украинских военных в противодействии российской армии и применении современных технологий на поле боя.