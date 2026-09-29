Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПочему саботировали новые штрафы за превышение скоростиУкраинцев убивают на дорогах, а нардепы отказываются ужесточать наказание: почему саботировали новые штрафы за превышение скоростиСилы обороны за сутки сократили численность армии РФ почти на 1,5 тыс. оккупантов: данные ГенштабаСилы обороны за сутки сократили численность армии РФ почти на 1,5 тыс. оккупантов: данные ГенштабаОккупанты в Олешках отбирали продукты, сброшенные украинскими военными; в городе пропадают люди – ГВАОккупанты в Олешках отбирали продукты, сброшенные украинскими военными; в городе пропадают люди – ГВАРоссийские дроны стали опаснее: Игнат рассказал, как враг модернизирует БпЛАРоссийские дроны стали опаснее: Игнат рассказал, как враг модернизирует БпЛА"Российскую армию нужно остановить": партизаны "Атеш" устроили диверсию на железнодорожной ветке Донецк – Мелитополь. Видео"Российскую армию нужно остановить": партизаны "Атеш" устроили диверсию на железнодорожной ветке Донецк – Мелитополь. ВидеоСамолет Дубай – Тель-Авив подал сигнал о похищении из-за драки пилотов: те оказались украинцем и россияниномСамолет Дубай – Тель-Авив подал сигнал о похищении из-за драки пилотов: те оказались украинцем и россияниномСпорт, семья и творчество: как работает формула корпоративного единства БаДМСпорт, семья и творчество: как работает формула корпоративного единства БаДМ"Человек с искренним сердцем": в боях в Донецкой области погиб защитник из Винницкой области. Фото"Человек с искренним сердцем": в боях в Донецкой области погиб защитник из Винницкой области. Фото"Это Божье благословение!" Ирина Федишин узнала пол третьего ребенка: она воспитывает двух мальчиков"Это Божье благословение!" Ирина Федишин узнала пол третьего ребенка: она воспитывает двух мальчиков

«Брексит принес больше вреда, чем пользы»: премьер-министр Великобритании разрабатывает варианты углубления отношений с ЕС

Андрей Колотовкин
Андрей Колотовкин
Time to read2 мин
icon 434
«Брексит принес больше вреда, чем пользы»: премьер-министр Великобритании разрабатывает варианты углубления отношений с ЕС
Премьер-министр Великобритании Энди Бернем
Источник: Annabel Lee-Ellis/PA Wire/dpa

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что в конце этого года представит варианты углубления отношений страны с Европейским союзом. Во время конференции Лейбористской партии в Ливерпуле во вторник он также сказал, что Brexit "принес больше вреда, чем пользы".

Об этом сообщает агентство dpa-international. По словам Бернема, Великобритания должна определиться со своими долгосрочными отношениями с ЕС, который остается её крупнейшим рынком. Он также заявил, что страна "потеряла часть контроля" над экономикой и миграцией после выхода из Евросоюза.

Новый формат

Бернем допустил пересмотр подхода к отношениям с ЕС, который предусматривался предвыборной программой Лейбористской партии 2024 года. Речь идет, в частности, об определённых тогда ограничениях относительно возвращения в таможенный союз или единый рынок ЕС.

Читайте также
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 752
В США раскрыли запечатанную в 1950 году "капсулу времени": что обнаружили внутри. Фото
icon 752
В США раскрыли запечатанную в 1950 году "капсулу времени": что обнаружили внутри. Фото
Надежда ДанищукНадежда Данищук
icon 674
Трамп ввел санкции против десяти поставщиков оружия для Ирана: полный список
icon 674
Трамп ввел санкции против десяти поставщиков оружия для Ирана: полный список
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 499
81-летний миллиардер, не имеющий потомков, вкладывает миллионы в город-призрак: что он задумал
icon 499
81-летний миллиардер, не имеющий потомков, вкладывает миллионы в город-призрак: что он задумал

"Я не могу сказать вам, что нынешняя ситуация достаточно хороша. Брексит принес больше вреда, чем пользы", — заявил премьер.

Он добавил, что во время саммита Великобритании и ЕС хочет представить стране различные варианты будущих отношений с европейскими партнерами. После этого, по его словам, правительство попытается найти консенсус по одному из подходов.

Экономика и миграция

Отдельно Бернем раскритиковал последствия Brexit для экономики и контроля над миграцией. Он отметил, что десятилетия низкого экономического роста ослабили позиции Великобритании, а сотрудничество с европейскими партнерами в сфере миграции стало менее эффективным.

"Brexit не дал нам контроля. Мы утратили часть контроля, которым обладали над нашей экономикой, поскольку десятилетия низкого роста поставили нас в более слабое положение. И мы утратили часть контроля над иммиграцией", — сказал он.

Премьер также заявил, что министр внутренних дел Шабана Махмуд работает над восстановлением контроля над миграционной системой. В то же время он подчеркнул, что изменения происходят с благодарностью к людям, которые приехали в страну и вносят вклад в её развитие.

Саммит Великобритании и ЕС, запланированный на июль, перенесли после отставки предшественника Бернема Кира Стармера. Новую дату встречи пока не определили.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Британцев разочаровали результаты Brexit: больше всего пострадала экономика

Похожие темы
BrexitБританияЕвропейский Союз (ЕС)Энди БернемЭнди Бернем
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться