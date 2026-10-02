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Брат Орбана просил австрийского бизнесмена перехватить ещё один украинский груз перед выборами: всплыли громкие подробности

Лилия Рагуцкая
Лилия Рагуцкая
Time to read4 мин
icon 1,3 т.
Брат Орбана просил австрийского бизнесмена перехватить ещё один украинский груз перед выборами: всплыли громкие подробности
Арон Орбан / Виктор Орбан

В начале марта этого года Венгрия задержала два автомобиля инкассаторской службы "Ощадбанка", которые перевозили десятки миллионов евро и долларов наличными и 9 кг золота. Вместе с автомобилями и ценным грузом в заложники к венгерским властям, которые тогда еще возглавлял скандально известный политик Виктор Орбан, попали семеро граждан Украины.

Впрочем, это задержание под предлогом "борьбы с отмыванием средств" могло быть не единственным. По данным венгерского издания 444, в конце марта младший брат Орбана Арон просил австрийского бизнесмена содействовать задержанию еще одного украинского груза – на этот раз в Австрии.

Что известно

Журналисты узнали подробности разговора Арона Орбана с венгерским бизнесменом Чонгором Ласловари-Тома, который сейчас живет в Австрии. Они познакомились шесть лет назад и давно не общались. Однако вечером 26 марта Орбан-младший внезапно написал старому знакомому.

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Брат Орбана просил австрийского бизнесмена перехватить ещё один украинский груз перед выборами: всплыли громкие подробности

Арон Орбан

Источник: Facebook Арона Орбана

Уже после задержания инкассационных автомобилей "Ощадбанка" Арон Орбан обратился к венгерскому бизнесмену, чтобы узнать, могут ли австрийские власти задержать еще один украинский груз. Он, мол, располагал информацией о том, когда этот груз окажется на территории Австрии.

Сам Ласловари-Тома впоследствии признавался: в то, что Арон Орбан действительно обладает такой информацией, он не поверил. Брата на тот момент еще действующего премьера Венгрии он назвал "довольно наивным человеком", которого "определенные группы интересов используют как своеобразную ходячую визитную карточку".

Он добавил, что ранее Арон Орбан обращался к нему с различными бизнес-предложениями, но это были "ужасно легкомысленные вещи".

В разговоре, по словам бизнесмена, Орбан-младший объяснил, почему обратился именно к нему. Брат тогдашнего главы венгерского правительства рассчитывал на "политические связи" своего собеседника, которые в реальности ограничивались тем, что в 2021 году венгр баллотировался от Австрийской народной партии на муниципальных выборах, но проиграл их.

Услышав предложение Арона Орбана "задержать груз", который "проходит через ваши ворота", бизнесмен отказался. А после  сообщил о разговоре австрийским спецслужбам и Народной партии, возглавляющей коалиционное правительство.

Венгерские СМИ считают, что к задержанию наличных денег и золота "Ощадбанка" в начале марта Арон Орбан на самом деле не причастен. Однако, как утверждает издание Telex, его имя фигурирует еще в одном громком деле, связанном с "визовым бизнесом" семьи Орбанов.

В начале недели Национальное управление по возврату и защите активов (NVVH) заявило о расследовании схемы, в рамках которой "группа, подозреваемая в тесной связи с ведущими политическими деятелями, согласилась в обмен на финансовую компенсацию, что те, кто оформит через них виды на жительство с целью работы, обязательно получат необходимые визы".

Расследование этого дела началось некоторое время назад. Однако до смены власти прогресса в нем практически не наблюдалось.

Лишь после победы на выборах действующего премьера Петера Мадьяра и его партии определенные сдвиги все-таки произошли.

В частности, правоохранители задержали двух подозреваемых – соратников брата Виктора Орбана. Сам он до сих пор оставался "неприкосновенным", хотя, как подчеркивает Telex, действовать без его ведома задержанные никак не могли.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале марта стало известно, что в Венгрии были похищены инкассаторские машины украинского Ощадбанка вместе с ценностями и сотрудниками.

Граждан Украины при этом 28 часов держали в наручниках, а перевозили с завязанными глазами. Венгры также изъяли у них личные вещи, в частности мобильные телефоны, и лишили возможности сообщить о своем задержании и местонахождении родным, в посольство или работодателю.

Впоследствии Венгрия все-таки отпустила людей, а через некоторое время вернула и инкассаторские автомобили – поврежденные и без ценностей: их у Орбана обещали вернуть после того, как Украина восстановит поврежденный российскими ударами трубопровод "Дружба".

Будапешт вернул похищенные деньги и золото лишь в начале мая, после победы Мадяра. Тогда же Венгрия отменила санкции против инкассаторов украинского банка, введенные правительством предшественника.

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