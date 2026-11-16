"Босс боссов": умер мексиканский наркобарон, которого считали одним из крупнейших контрабандистов в истории

В Мексике в возрасте 80 лет умер известный наркобарон Мигель Анхель Феликс Гальярдо, которого считали одним из самых влиятельных наркоторговцев в истории. Он возглавлял могущественный Гвадалахарский картель, а в криминальном мире был известен под прозвищами "Крестный отец" и "Босс боссов".

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Об этом сообщает BBC. По данным издания, Гальярдо умер в больнице в родном городе Гвадалахара, а с 1989 года находился под стражей из-за причастности к масштабной наркоторговле.

Как Феликс Гальярдо создал наркоимперию

Мигель Анхель Феликс Гальярдо стал одной из ключевых фигур международной наркоторговли в 1980-х годах. Именно он возглавил Гвадалахарский картель, который в период стремительного роста торговли кокаином фактически контролировал значительную часть наркотрафика в Мексике.

Наркобарон играл важную роль в налаживании сотрудничества между мексиканскими и колумбийскими преступными группировками. В частности, он наладил партнерство с Медельинским картелем Пабло Эскобара, что позволило организовать масштабные поставки наркотиков в Соединенные Штаты.

Схема предусматривала производство кокаина в странах Андского региона и его последующую транспортировку через территорию Мексики в США. Такой подход существенно изменил международный наркотрафик, а отдельные его принципы сохранились до наших дней.

По оценкам, в определенный период около 80% кокаина, поступавшего в США, происходило от Медельинского картеля. Организация Феликса Гальярдо играла одну из главных ролей в его переправке через мексиканскую границу.

На пике своего могущества Гвадалахарский картель оказывал значительное влияние не только на криминальный мир, но и на политическую жизнь Мексики. Преступная группировка контролировала целые сети правоохранителей и влияла на руководство отдельных штатов.

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Убийство агента США и арест наркобарона

Серьезные проблемы для руководства картеля начались в 1985 году после пыток и убийства агента Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Энрике "Кики" Камарены.

Американский правоохранитель ранее обнаружил огромную плантацию марихуаны в мексиканском штате Чиуауа, которая принадлежала преступной группировке. Впоследствии ее уничтожили, что вызвало недовольство руководителей картеля.

Убийство Камарены привело к одной из самых масштабных операций по розыску преступников, которые США когда-либо проводили в Северной Америке. Американские и мексиканские правоохранители усилили преследование руководства наркогруппировки.

Главные истории дня

В 1989 году Феликса Гальярдо задержали и приговорили к длительному тюремному заключению. С тех пор он оставался под контролем государства.

В 2022 году из-за ухудшения здоровья наркобарону разрешили перейти под домашний арест. Однако технические проблемы с электронным браслетом слежения помешали его переводу, поэтому он так и не смог покинуть место заключения на этих условиях.

Последние дни жизни Феликс Гальярдо провел в больнице в Гвадалахаре, где и умер в возрасте 80 лет.

Связь с Эль Чапо и отражение в сериале Netflix

Мигель Анхель Феликс Гальярдо также сыграл важную роль в криминальной карьере другого известного мексиканского наркобарона – Хоакина "Эль Чапо" Гусмана.

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В 1980-х годах Гусман присоединился к организации Гальярдо и получил ответственность за логистику наркотрафика. Именно этот опыт помог ему впоследствии создать собственную масштабную преступную сеть.

После ареста Феликса Гальярдо его наркоимперия постепенно распалась на отдельные группировки. Одной из них стал картель Синалоа, который возглавил Эль Чапо.

В 2019 году американский суд приговорил Гусмана к пожизненному заключению за ряд преступлений, в частности торговлю наркотиками и отмывание денег.

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История самого Феликса Гальярдо стала основой для нескольких телевизионных проектов. В частности, его становление как одного из самых могущественных наркобаронов Мексики показали в сериале Netflix "Нарко: Мексика" (Narcos: Mexico), где также освещали его связи с Хоакином Гусманом.

Напомним, в Мексике ликвидировали лидера одного из крупнейших наркокартелей Немесио Осегеру Сервантеса, известного как Эль Менчо. Он возглавлял преступную группировку "Новое поколение Халиско" и был одним из самых разыскиваемых преступников в Мексике и США.

Как писал OBOZ.UA, власти Мексики перебросили около 2 тысяч военнослужащих в штат Халиско после масштабных беспорядков, вызванных ликвидацией наркобарона Эль Менчо. Насилие охватило значительную часть страны, а боевики картеля блокировали дороги.