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Болсонару обогнал да Сильву: что известно о результатах выборов в Бразилии и когда состоится второй тур

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read3 мин
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Болсонару обогнал да Сильву: что известно о результатах выборов в Бразилии и когда состоится второй тур
Второй тур состоится 25 октября

Президентские выборы в Бразилии решатся во втором туре, в который вышли действующий президент Луис Инасиу Лула да Сильва и Флавио Болсонару. После подсчета 99% бюллетеней Болсонару набирает 47,03% голосов, а Лула — 45,16%.

Всего в выборах участвовали 12 кандидатов, но никто не набрал необходимых для победы в первом туре 50%. Второй тур состоится 25 октября, сообщает ВВС.

Как прошел первый тур

Перед выборами опросы показывали минимальный разрыв между Лулой и Болсонару, причем в большинстве из них действующий президент немного опережал своего соперника. В то же время многие избиратели еще не определились.

Лула назвал результат неожиданным: "Я был убежден, что победю в первом туре. Игра только начинается".

Болсонару заявил, что очень доволен результатом и видит "реальную возможность" победить через три недели.

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Четыре года назад Лула с небольшим преимуществом победил Жаира Болсонару. После этого сторонники его соперника штурмовали парламент, а самого Жаира Болсонару впоследствии признали виновным в попытке государственного переворота и приговорили к 27 годам лишения свободы.

Почему Жаир Болсонару не участвует

71-летний Жаир Болсонару, возглавлявший Бразилию с 2019 по 2023 год, не участвует в выборах из-за приговора. Из-за проблем со здоровьем он находится под домашним арестом, а также не может делать публичные заявления и публикации в соцсетях.

В то же время его сын Флавиу баллотируется от правой Либеральной партии. В начале кампании его поддержал даже образ отца, созданный с помощью искусственного интеллекта.

За что выступают кандидаты

80-летний Лула представляет левую Рабочую партию. Его сторонники среди главных достижений называют программу денежных выплат малообеспеченным "Bolsa Família", благодаря которой миллионы бразильцев смогли выбраться из бедности.

В то же время Лулу критикуют за экологическую политику, в частности за разрешение на разведочное бурение у устья Амазонки. Президент объясняет, что доходы от нефти необходимы для финансирования перехода страны на возобновляемые источники энергии.

Флавиу Болсонару, 45-летний сенатор и старший сын Жаира Болсонару, считается менее радикальным, чем отец, но в целом продолжает его политическую линию. Он выступает за более жесткую борьбу с преступностью, увеличение сроков заключения, более доступное оружие и сокращение регуляторных требований к фермерам.

Скандал, повлиявший на предвыборную кампанию

Одной из главных тем перед выборами стал скандал вокруг банкира Даниэля Воркару, которого обвинили в крупной финансовой афере.

Флавио Болсонару признал, что просил Воркару профинансировать биографический фильм о его отце. После появления аудиозаписи этого разговора бразильская полиция начала расследование в отношении Болсонару по подозрению в коррупции и отмывании денег.

Скандал также затронул Лулу из-за его политического союзника — судьи Верховного суда Александра де Мораеса. По данным полиции, Воркару звонил ему и отправлял сообщения, в частности просил помочь избежать ареста. Мораес заявил, что не совершал ничего противозаконного.

Теперь Лула и Флавио Болсонару продолжат борьбу за президентское кресло во втором туре 25 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал подход Дональда Трампа к международной политике. Это произошло во время интервью в Бразилиа, где он оценил современную геополитическую ситуацию и действия США.

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