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Болгария планирует "как можно скорее" присоединиться к инициативе НАТО по противодействию дронам в Черном море: что побудило к такому шагу

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read3 мин
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Болгария планирует "как можно скорее" присоединиться к инициативе НАТО по противодействию дронам в Черном море: что побудило к такому шагу
Грузовые суда в Черном море, видимые из порта Варна (восточная Болгария). Источник: Getty Images

Болгария планирует до 30 октября присоединиться к инициативе НАТО по противодействию беспилотникам в Чёрном море. Решение было принято на фоне двух атак дронов на гражданские грузовые суда у болгарского побережья в течение одной недели, одна из которых привела к затоплению судна и исчезновению 11 членов экипажа.

Об этом заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов во время парламентских слушаний, сообщает Reuters. По его словам, София стремится как можно скорее присоединиться к проекту НАТО.

Что заставило Болгарию усилить защиту в Чёрном море

Непосредственным поводом для принятия этого решения стала атака на два грузовых судна у болгарского побережья 13 октября. Одно из них — HS Dignity под флагом Гвинеи-Бисау — подверглось удару дрона и затонуло, после чего 11 моряков пропали без вести.

На следующий день Министерство транспорта Болгарии объявило о прекращении поисково-спасательной операции. Причинами назвали сильный ветер, плохую видимость и высокие волны, которые затрудняли дальнейшие поиски.

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Еще два грузовых судна были атакованы в тех же водах 6 октября. Таким образом, за одну неделю у побережья Болгарии дроны повредили как минимум четыре гражданских судна.

Серия атак продемонстрировала, что война России против Украины создает все большую угрозу для коммерческого судоходства у юго-восточного фланга НАТО. Именно это побудило Болгарию настаивать на усилении оборонных возможностей Альянса в Чёрном море.

Болгария не обвиняет Россию напрямую

София пока не заявляла прямо, что именно Россия стоит за атаками на гражданские суда. В то же время премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил 13 октября, что последствия этих атак "выгодны Российской Федерации".

После ударов Болгария вызвала посла России. Российская дипломатка в Софии Элеонора Митрофанова заявила, что не располагает информацией от Министерства обороны РФ об атаках на торговые суда и не исключила, что за ними могла стоять третья сторона.

Как война влияет на судоходство в Чёрном море

Россия регулярно атакует украинские порты на Черном море. Из-за этого Украина все активнее использует дунайские порты и маршруты вблизи побережья стран НАТО — Болгарии и Румынии.

В то же время Украина усилила удары по российским судам, перевозящим зерно, в других районах Черного моря, а также вблизи устья Дона в Азовском море.

На этом фоне гражданское судоходство в регионе оказалось под всё большим риском, а атаки у болгарского побережья заставили Софию ускорить присоединение к совместным механизмам НАТО по противодействию беспилотникам.

Что предусматривает инициатива НАТО

Инициатива, к которой планирует присоединиться Болгария, призвана усилить способности стран Альянса выявлять и противодействовать беспилотникам в Черноморском регионе.

Для Софии это особенно важно из-за непосредственной близости болгарских территориальных вод к районам, где всё чаще применяются ударные дроны.

Известно, что участие в этой инициативе требует обязательного ежегодного взноса в размере 220 000 евро, при этом решение зависит от оценки финансовых возможностей страны.

"Несмотря ни на что, Министерство обороны считает, что мы можем позволить себе эту сумму и что Болгария очень скоро присоединится к проекту", — сказал Стоянов.

Как сообщал OBOZ.UA, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Чёрное море стало ещё одним фронтом эскалации российской войны в Украине, и подчеркнула, что это недопустимо. Также она "решительно осудила" атаки беспилотников на торговые суда у берегов Болгарии. Фон дер Ляйен констатировала, что это подвергает жизни экипажей серьезной опасности и угрожает безопасности в Черном море.

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