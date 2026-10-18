Возле резиденции Ким Чен Ина ''засветилась'' роскошная яхта с бассейном и водными горками. Фото

Возле прибрежной резиденции лидера Северной Кореи Ким Чен Ына заметили роскошную 80-метровую яхту с бассейном и водными горками. Судно неоднократно фиксировали на спутниковых снимках у побережья города Вонсан с июля по середину октября 2026 года.

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Об этом сообщает BBC на основе анализа спутниковых снимков. По их данным, яхта переместилась к побережью полуострова Кальма в начале июля после нескольких месяцев пребывания на ремонтном объекте. Рядом расположен морской курорт Вонсан с большой виллой, которой пользуется Ким Чен Ын вместе с семьёй.

Что известно о яхте Ким Чен Ына

Самая заметная особенность судна — бассейн длиной около 50 метров, расположенный вдоль палубы, а также несколько водных горок. В то же время яхта является лишь одним из крупных судов, которые регулярно появляются на спутниковых снимках вблизи резиденции северокорейского лидера.

В общей сложности BBC зафиксировала четыре крупных судна длиной примерно 50, 55, 60 и 80 метров. Все они неоднократно находились вблизи виллы Ким Чен Ына в Вонсане в течение 2026 года. При этом 60-метровое судно фиксировали недалеко от резиденции ещё на прошлой неделе.

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Хотя Северная Корея официально не раскрывает владельцев этих яхт, бывшие чиновники страны, перебежчики и эксперты считают, что суда такого размера вряд ли могут принадлежать людям, не связанным с руководством режима.

Бывший сотрудник Управления №39 Трудовой партии Кореи Ри Чон Хо, которое, по предположениям, занимается получением и управлением иностранной валютой для руководства страны, рассказал BBC, что летом суда используются для отдыха возле резиденции Ким Чен Ына.

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Роскошь на фоне бедности в Северной Корее

Стоимость яхт, запечатленных на спутниковых снимках, неизвестна. Однако, по оценкам BBC, подобные роскошные суда могут стоить от десятков миллионов до более 100 миллионов долларов. Ранее стоимость значительно меньшей, 29-метровой яхты Princess, связанной с Ким Чен Ыном, оценивалась примерно в 7 миллионов долларов.

В то же время Северная Корея остается одной из беднейших стран мира. Согласно отчету Организации Объединенных Наций за 2025 год, значительная часть населения страны сталкивается с систематическими нарушениями прав человека, принудительным трудом и хронической нехваткой продовольствия. По оценкам, около 40 % населения страдает от недоедания.

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В отличие от элиты, для большинства северокорейцев даже обычный отпуск остается недостижимым. Передвижение по стране ограничено: для выезда за пределы своего города или уезда гражданам требуется официальное разрешение.

"Ким Чен Ын якобы является "лидером народа", но у него есть четыре роскошных судна, подобных этим, в то время как обычным людям трудно обеспечить себе даже один прием пищи в день", — сказал Ри Чон Хо в комментарии BBC.

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Напомним, в Северной Корее начался строительный бум, в частности на фоне углубления сотрудничества с Россией. Одним из масштабных проектов стал курорт Вонсан-Кальма на восточном побережье страны с пятикилометровым пляжем и отелями, рассчитанными на 20 тысяч гостей.

Как писал OBOZ.UA, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын передал квартиры родственникам военнослужащих КНДР, погибших в войне против Украины. Этот шаг вызвал реакцию россиян в соцсетях: некоторые из них позавидовали такой поддержке семей погибших